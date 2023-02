La Russie se dit prête à travailler sur la zone de sécurité nucléaire de Zaporizhzhia

La centrale nucléaire de Zaporizhzhia a été saisie par les forces russes peu après leur invasion de l'Ukraine l'année dernière et a fait l'objet de bombardements répétés. Moscou et Kiev s'échangent des reproches et s'accusent mutuellement de risquer un accident nucléaire.

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a demandé la création d'une zone de sécurité autour de la centrale, afin d'éviter que les armes lourdes et les bombardements ne causent davantage de dommages.

"Rafael Grossi a parlé de la promotion de son initiative visant à établir une zone de protection de la sécurité nucléaire et physique de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia", a déclaré Rosatom.

"À cet égard, (le PDG de Rosatom) Alexey Likhachev a exprimé la volonté de la partie russe de continuer à travailler à la mise en œuvre de l'initiative du directeur général de l'AIEA", a-t-il ajouté.

La centrale, qui est la plus grande d'Europe, représentait environ 20 % de la production nationale d'électricité de l'Ukraine avant l'invasion, mais ne produit plus d'électricité depuis septembre, lorsque le dernier de ses six réacteurs a été mis hors service.

Après sa saisie par les troupes russes, Rosatom en a pris le contrôle et a installé sa propre direction, une mesure que Kiev a dénoncée comme illégale.