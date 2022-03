La Russie sortira affaiblie du conflit en Ukraine, selon un Haut responsable américain

WASHINGTON (Reuters) - La Russie sortira affaiblie et isolée du conflit en Ukraine, a déclaré jeudi un haut responsable américain.

"Je pense que la Russie sortira certainement plus affaiblie qu'elle ne l'était avant le conflit; militairement, économiquement, politiquement et géopolitiquement, et (elle sera) plus isolée", a estimé le sous-secrétaire à la Défense, Colin Kahl.

Colin Kahl a indiqué qu'un document relatif à la stratégie de défense du Pentagone, qui devrait être publié prochainement, déclarerait que la Russie représente une "menace aiguë".

La Russie ne peut toutefois pas constituer un défi sur le long terme pour les Etats-Unis, contrairement à la Chine, a-t-il ajouté.

(Reportage Phil Stewart et Idrees Ali; version française Camille Raynaud)