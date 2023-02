La Russie suspend sa participation au traité New Start

MOSCOU, 21 février (Reuters) - La Russie va suspendre sa participation au traité New Start de réduction des armes stratégiques, sans pour autant s'en retirer formellement, a déclaré mardi Vladimir Poutine, s'attirant aussitôt les critiques de l'Otan et de Washington.

Dans son discours devant le Parlement, le président russe a émis de nouvelles menaces nucléaires implicites envers les pays occidentaux qui soutiennent l'Ukraine en annonçant l'entrée en service de nouveaux missiles et en ouvrant la porte à une reprise des essais nucléaires russes si les Etats-Unis devaient faire de même.

Le traité New Start, qui doit expirer en 2026, limite depuis sa signature en 2010 à 1.550 le nombre de têtes nucléaires que les deux anciennes superpuissances de l'époque de la guerre froide peuvent déployer dans des missiles balistiques intercontinentaux, des sous-marins lance-missiles ou des bombardiers stratégiques+.

"Je suis obligé d'annoncer aujourd'hui que la Russie suspend sa participation au traité sur les armes stratégiques", a dit Vladimir Poutine, justifiant cette décision par le fait que la Russie ne peut pas effectuer d'inspections pour vérifier son application par les pays occidentaux.

Le président russe a insisté sur le fait que son pays ne se retire pas du traité mais qu'il suspend sa participation, dans l'attente de savoir "ce que veulent les pays de l'Otan comme la France et le Royaume-Uni".

Le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, a aussitôt regretté cette décision et invité Moscou à la reconsidérer.

Dénonçant une annonce "malheureuse et irresponsable", le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a déclaré de son côté que les Etats-Unis prendraient toujours les mesures nécessaires à leur sécurité et à celle de leurs alliés, tout en demeurant ouverts au dialogue sur le sujet.

Vladimir Poutine a affirmé sans fournir de preuves que certains responsables américains envisageaient de reprendre les essais nucléaires et a fait savoir que la Russie n'hésiterait pas à faire de même si c'était le cas.

"Bien sûr, nous ne le ferons pas en premier. Mais si les Etats-Unis font des essais, nous le ferons aussi. Personne ne doit se faire d'illusions dangereuses sur le fait que la parité stratégique mondiale peut être détruite", a-t-il dit. (Reportage de Guy Faulconbridge, avec Bart Meijer à Bruxelles et Humeyra Pamuk à Washington ; version française Nicolas Delame et Tangi Salaün, édité par Kate Entringer et Matthieu Protard)