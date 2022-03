La Russie va donner 1,2 milliard de dollars pour aider les compagnies aériennes et les vols intérieurs

Dans des remarques télévisées à l'issue d'une réunion avec des représentants de compagnies aériennes et de constructeurs d'avions, il a déclaré que les vols intérieurs recevraient des subventions gouvernementales en 2022.

Le 11e marché mondial de l'aviation est soumis à une forte pression, les États-Unis et l'Europe d'une part et la Russie d'autre part ayant chacun fermé leur espace aérien aux compagnies de l'autre. En outre, les compagnies aériennes russes ne peuvent plus acheter de pièces ou de services de maintenance en Europe ou aux États-Unis.

En raison des sanctions, imposées en réponse à la décision de la Russie d'envoyer ses forces armées en Ukraine, les loueurs d'avions occidentaux ont également été contraints de résilier les contrats en vertu desquels les compagnies aériennes russes louaient plus de 500 appareils.

M. Poutine a déclaré qu'il avait chargé le gouvernement d'élaborer des mesures visant à alléger le fardeau des paiements de leasing pour les compagnies aériennes.

La plupart des avions loués restent en Russie, qui a adopté une loi permettant de les inscrire sur son propre registre des avions. Mais les compagnies aériennes russes ont hésité à utiliser cette loi, craignant de compromettre leurs liens avec leurs partenaires internationaux.

"En ce qui concerne les paiements de leasing, permettez-moi de vous rappeler qu'une partie importante d'entre eux était censée être versée à des entreprises de pays dits inamicaux, et qu'elles ont violé leurs obligations contractuelles", a déclaré Poutine.

"À cet égard, je demande au gouvernement de préparer un ensemble de mesures pour résoudre les problèmes des paiements de leasing, en tenant naturellement compte du pays dans lequel telle ou telle société de leasing est basée."

(1 $ = 80,1250 roubles)