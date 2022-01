La Russie va multiplier les manoeuvres navales jusqu'en février

MOSCOU, 20 janvier (Reuters) - La Russie va mener de nombreuses manoeuvres navales jusqu'à la fin du mois de février, de la Méditerranée à l'océan Pacifique, poursuivant sa politique de réaffirmation de sa puissance maritime, rapportent jeudi les agences russes.

Ria et Interfax, qui citent le ministère de la Défense, précisent que les exercices militaires se dérouleront en Méditerranée orientale, dans le nord-est de l'Atlantique et dans l'océan Pacifique et notamment en mer d'Okhotsk, bordée par la péninsule sibérienne du Kamtchatka.

Certaines de ces manoeuvres ont déjà commencé, un sous-marin russe ayant tiré un missile de croisière Kalibr contre une cible terrestre depuis la mer du Japon, indique de son côté l'agence Tass, citant elle aussi le ministère.

Les exercices militaires de l'armée russe sont étroitement surveillés en raison de la crainte d'un conflit en Ukraine et des menaces formulées par Moscou si les pays occidentaux ne répondent pas à ses demandes en matière de sécurité. (Reportage Vladimir Soldatkin, version française Tangi Salaün)