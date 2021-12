La Russie va organiser des exercices aéroportés près de la frontière ukrainienne

MOSCOU, 23 décembre (Reuters) - Des centaines de parachutistes russes vont effectuer cette semaine des manoeuvres militaires en Crimée et près de la frontière ukrainienne, a rapporté jeudi l'agence de presse Interfax, citant le ministère russe de la défense.

Quelque 1.200 soldats et plus de 250 véhicules et avions participeront à ces exercices qui se dérouleront dans la péninsule ukrainienne annexée par la Russie en 2014 et dans la province russe voisine de Krasnodar.

Selon Interfax, les troupes devraient simuler la capture d'une zone dans le cadre d'une opération offensive.

Selon Washington, la Russie a massé plus de 100.000 soldats aux frontières de l'Ukraine, prélude possible à une invasion. Moscou nie toute intention belliqueuse, dénonce le comportement agressif de Kiev et des Occidentaux et déclare que ces mouvements de troupes sont de nature purement défensive. (Reportage Olzhas Auyezov; version française Dina Kartit, édité par Jean-Stéphane Brosse)