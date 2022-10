La Russie va revoir sa collaboration avec le chef de l'ONU s'il inspecte les drones en Ukraine

S'exprimant après une réunion à huis clos du Conseil de sécurité de l'ONU sur l'utilisation de drones par Moscou, l'ambassadeur adjoint de la Russie à l'ONU, Dmitry Polyanskiy, a demandé à M. Guterres et à son équipe de "s'abstenir de s'engager dans toute enquête illégitime."

"Sinon, nous devrons réévaluer notre collaboration avec eux, ce qui n'est dans l'intérêt de personne. Nous ne voulons pas le faire, mais il n'y aura pas d'autre choix", a-t-il déclaré aux journalistes.

Polyanskiy n'a pas donné de détails.

Le Conseil de sécurité s'est réuni sur l'utilisation de drones par la Russie en Ukraine à la demande des États-Unis, de la France et de la Grande-Bretagne, qui soutiennent que les drones sont de fabrication iranienne et utilisés par Moscou en violation d'une résolution de 2015 approuvant l'accord sur le nucléaire iranien.

Téhéran nie avoir fourni les drones à Moscou et la Russie a nié que ses forces aient utilisé des drones iraniens pour attaquer l'Ukraine.

"L'Iran a l'obligation de ne pas exporter ces armes", a publié James Kariuki, ambassadeur adjoint de la Grande-Bretagne aux Nations unies, sur Twitter après la réunion. "En tant que membre de l'ONU, l'Iran a la responsabilité de ne pas soutenir la guerre d'agression de la Russie."

L'Ukraine a invité cette semaine des experts de l'ONU à inspecter certains drones abattus. M. Guterres rend compte deux fois par an au Conseil de sécurité - traditionnellement en juin et en décembre - de la mise en œuvre de la résolution de 2015. Toute évaluation des drones en Ukraine serait probablement incluse dans ce rapport.

"En matière de politique, nous sommes toujours prêts à examiner toute information et à analyser toute information que nous apportent les États membres", a déclaré mercredi le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric.

ACCORD SUR LES CÉRÉALES

L'Iran et la Russie soutiennent tous deux qu'il n'existe aucun mandat pour que Guterres envoie des experts en Ukraine pour inspecter les drones.

Dans une lettre adressée à Guterres mercredi, l'ambassadeur iranien aux Nations Unies, Amir Saeid Iravani, a déclaré que l'invitation de l'Ukraine aux experts de l'ONU "ne repose sur aucune base juridique" et a demandé à Guterres "d'empêcher tout abus" de la résolution et des fonctionnaires de l'ONU sur les questions liées à la guerre en Ukraine.

L'ambassadeur français auprès de l'ONU, Nicolas de Rivière, a déclaré que M. Guterres a "un mandat clair, deux fois par an, pour faire un rapport sur toutes ces choses et pour faire des évaluations techniques, donc je pense que le secrétariat de l'ONU devra aller et ira."

En vertu de la résolution de 2015, un embargo sur les armes conventionnelles à destination de l'Iran était en place jusqu'en octobre 2020.

Mais l'Ukraine et les puissances occidentales soutiennent que la résolution comprend toujours des restrictions sur les missiles et les technologies connexes jusqu'en octobre 2023 et peut englober l'exportation et l'achat de systèmes militaires avancés tels que les drones.

Le Conseil de sécurité de l'ONU ne peut prendre aucune mesure substantielle concernant la guerre en Ukraine car la Russie détient un droit de veto sur cet organe de 15 membres, avec la Chine, les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne.

M. Dujarric a refusé de commenter les remarques de M. Polyanskiy.

M. Guterres et les hauts fonctionnaires de l'ONU négocient avec la Russie pour prolonger et étendre un accord conclu le 22 juillet qui a permis à l'Ukraine de reprendre ses exportations de céréales et d'engrais de la mer Noire. Le pacte pourrait expirer à la fin du mois prochain si un accord n'est pas conclu.

M. Polyanskiy a déclaré qu'il n'était pas optimiste quant à un renouvellement car les exportations russes de céréales et d'engrais étaient entravées. Mais lorsqu'on lui a demandé si la coopération russe sur l'accord sur les céréales de la mer Noire pourrait être menacée si Guterres envoie des experts en Ukraine pour examiner les drones, Polyanskiy a répondu : "Je ne fais pas de lien direct jusqu'à présent".