La Russie veut "décapiter" le pouvoir en Ukraine, dit un responsable US

(Avec précisions et nouvelles citations)

par Phil Stewart, Idrees Ali et Doina Chiacu

WASHINGTON, 24 février (Reuters) - Les Etats-Unis pensent que l'invasion de l'Ukraine par la Russie vise à "décapiter" le pouvoir ukrainien et que la capitale, Kiev, est l'un de ses trois principaux objectifs, a déclaré jeudi un haut responsable du Pentagone, le ministère américain de la Défense.

"Les indications dont nous disposons pour l'instant, après seulement moins de 12 heures, tendent à confirmer notre hypothèse antérieure sur ce que serait son objectif: décapiter ce gouvernement", a dit ce responsable, qui a requis l'anonymat.

Il n'a pas donné d'éléments à l'appui de cette hypothèse.

Il a ajouté que ce qui semblait constituer la première phase d'une invasion de plus grande ampleur incluait plus de 100 tirs de missiles depuis la Russie, y compris des missiles de croisière, des missiles sol-air et des missiles mer-sol.

Rien n'indique que des assauts depuis la mer aient été lancés par les forces russes mais celles-ci ont mobilisé environ 75 avions de combat lors de cette première phase de l'invasion, a-t-il précisé.

"Les objectifs, jusqu'à présent (...) ont été concentrés sur l'armée et la défense aérienne. Donc des casernes, des entrepôts d'armes, près de 10 aérodromes ont été visés", a-t-il dit, ajoutant que les Etats-Unis n'étaient pas encore en mesurer d'estimer le nombre de victimes et l'ampleur des dégâts. (Reportage Phil Stewart, Idrees Ali et Doina Chiacu, version française Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)