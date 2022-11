La Zambie demande des réponses à la Russie après la mort d'un ressortissant dans la guerre en Ukraine - ministre des affaires étrangères

Stanley Kakubo a déclaré dans un communiqué que la Russie avait informé la Zambie du décès en septembre de Lemekhani Nyirenda, mais n'a pas fourni de détails.

L'étudiant zambien purgeait une peine de prison dans une prison de sécurité moyenne dans la banlieue de Moscou après avoir été reconnu coupable d'avoir enfreint la loi russe, a indiqué M. Kakubo, sans préciser l'infraction commise en avril 2020.

"Le gouvernement zambien a demandé aux autorités russes de fournir d'urgence des informations sur les circonstances dans lesquelles un citoyen zambien, purgeant une peine de prison à Moscou, aurait pu être recruté pour combattre en Ukraine", a déclaré Kakubo.

Il n'a pas été précisé comment le prisonnier a été recruté et par qui. Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante les détails entourant sa mort.

"Il purgeait sa peine de prison lorsqu'il a été enrôlé dans l'armée pour aller combattre en Ukraine, mais nous ne savons pas qui l'a enrôlé", a déclaré le père de l'étudiant, Edwin Nyirenda.

Le ministère russe de la défense n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur les circonstances de son voyage en Ukraine et de sa mort ultérieure.

Le jeune homme de 23 ans, qui étudiait l'ingénierie nucléaire dans une université de Moscou, a été condamné et emprisonné pendant neuf ans et six mois, selon Kakubo.

Son père a déclaré que Lemekhani avait été emprisonné pour trafic de drogue alors qu'il travaillait à temps partiel comme coursier.

Selon Edwin Nyirenda, son fils a reçu un colis qui contenait de la drogue et la police n'a pas été en mesure d'identifier la personne qui le lui a remis.

M. Kakubo a déclaré que de plus amples détails seraient fournis dès qu'une communication officielle serait reçue des autorités russes sur les circonstances entourant la mort du Zambien.

Sa dépouille a été transportée dans la ville frontalière russe de Rostov en vue de son rapatriement en Zambie, a ajouté Kakubo.

"Nous venons de recevoir un message d'un homme que nous ne connaissons pas en Russie qui nous a dit qu'il y avait un testament, que notre fils a laissé et que nous devrions nous rendre en Russie", a déclaré Nyirenda.

La famille a déclaré qu'elle prévoyait de se rendre en Russie pour identifier le corps.