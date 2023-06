Zurich (awp) - La balance commerciale a bouclé sur un important excédent en mai à 4,3 milliards de francs suisses. La forte hausse des exportations et le repli des importations par rapport au mois d'avril explique ce résultat.

Corrigées des variations saisonnières, les exportations ont enflé de 7,8% sur un mois en termes nominaux, indique mardi le Département fédéral des finances (DFF) et l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF). Corrigées de l'inflation, soit en termes réels, la hausse mensuelle atteint 4,5%.

La chimie-pharma explique 95% de la hausse des exportations, selon les calculs du DFF et de l'OFDF. Après leur plongeon de plus d'un dixième en avril, les ventes de médicaments et de principes actifs à l'étranger ont rebondi de 15,1% en mai, pour un total de 11,7 milliards de francs suisses.

Après un repli le mois précédent, les exportations à destination de l'Europe se sont accélérées de 9,6% en mai. En plus de la Slovénie et de l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne ont également contribué à la croissance.

Les exportations vers l'Amérique du Nord ont retrouvé des couleurs (+6,9%), après une baisse en avril. Par contre, les livraisons à l'Asie se sont contractées pour le troisième mois d'affilée (-3,2%). Dans cette région, la Chine (+11,1%) et Singapour (-21,5%) ont connu une évolution opposée.

De leur côté, les importations se sont contractées de 3,1% en termes nominaux, mais sont restées quasiment stables en termes réels (-0,1%). Il s'agit du troisième mois consécutif de repli. Les achats à l'étranger de produits chimiques et pharmaceutiques ont chuté de 11,9% pour échoir à leur plus bas niveau depuis 13 mois, à 4,7 milliards.

Parmi les trois principaux marchés d'approvisionnement, seules les importations d'Amérique du Nord se sont renforcées (+9,5%). Celles-ci avaient toutefois plongé d'un cinquième en avril. Les arrivages d'Asie (-5,0%) ont subi un revers à grande échelle. En Europe (-2,7%), les importations d'Allemagne se sont contractées, poursuivant ainsi leur tendance baissière amorcée en début d'année.

Commerce extérieur avec la Russie

En mai 2023, les importations en provenance de Russie ont atteint 213 millions de francs suisses, dont 210 millions résultaient d'or d'origine russe en provenance du Royaume-Uni. Les exportations vers la Russie se sont inscrites à 285 millions, dont 241 millions pour la chimie-pharma.

Par segments de produits, Machines et électroniques a pu maintenir ses exportations sur un mois (+0,2%), mais en tenant compte de l'inflation un repli de 2,1% a été essuyé, à 2,8 milliards de francs suisses.

L'horlogerie a totalisé des exportations de 2,3 milliards, quand les instruments de précision (1,4 milliard) et les métaux (1,2 milliard) ont également passé le milliard de francs suisses de ventes à l'étranger.

Au niveau des importations, la tendance baissière de la chimie-pharma a été contrée par le secteur Machines et électronique, où elles ont progressé de 1,5% à 3,0 milliards. Le segment Véhicules a également enregistré une évolution positive, totalisant 1,8 milliard (+2,7%).

Enfin, les importations de produits énergétiques ont totalisé 1,1 milliard, en baisse de 11,8% ou de 1,7% en tenant compte de l'inflation.

ol/al/ck