La banque centrale russe abaisse son taux directeur à 7,5 %, mais ne signale pas de nouvelle baisse.

MOSCOU (Reuters) - La banque centrale de Russie a réduit son taux d'intérêt directeur de 50 points de base pour le porter à 7,5 % vendredi, en raison du ralentissement de l'inflation et de la nécessité pour l'économie de bénéficier de prêts moins chers afin de limiter l'effondrement de l'économie, mais elle n'a pas répété ses récentes indications selon lesquelles elle étudierait la nécessité de procéder à de nouvelles réductions.

Il s'agissait de la cinquième réunion du conseil d'administration où le taux a été réduit cette année. Au lendemain de l'envoi par Moscou de forces armées en Ukraine le 24 février, la banque centrale avait relevé son taux directeur de 9,5 % à 20 % afin d'atténuer les risques pour la stabilité financière.

La réduction de 50 points de base était conforme aux prévisions du consensus des analystes interrogés par Reuters en début de semaine.

La banque centrale a omis de faire figurer dans son communiqué des indications prospectives sur les taux, affirmant que les prévisions d'inflation des ménages et des entreprises restaient élevées. Cela suggère que la probabilité d'une autre baisse de taux a diminué.

"À l'avenir, dans sa prise de décision sur le taux directeur, la Banque de Russie tiendra compte de la dynamique réelle et attendue de l'inflation par rapport à l'objectif et aux processus de transformation économique, ainsi que des risques posés par les conditions intérieures et extérieures et de la réaction des marchés financiers", a déclaré la banque dans un communiqué.

L'inflation s'élevait à 14,1 % au 9 septembre et est en bonne voie pour terminer l'année dans une fourchette de 11 à 13 %, a déclaré la banque centrale. Elle a réitéré son espoir de voir l'inflation ralentir pour atteindre son objectif de 4 % en 2023.

Une inflation élevée réduit le niveau de vie et constitue depuis des années l'une des principales préoccupations des Russes. Toutefois, l'économie a actuellement besoin d'être stimulée sous la forme d'un crédit moins cher pour faire face aux effets négatifs des sanctions occidentales radicales imposées en réponse à l'intervention de la Russie en Ukraine.

La banque centrale a maintenu sa prévision d'une contraction économique de 4 à 6 % cette année, mais a déclaré que la baisse du produit intérieur brut pourrait être plus proche de 4 %. Fin avril, elle avait prévu une contraction du PIB de 8 à 10 %.

Le gouverneur de la banque centrale, Elvira Nabiullina, apportera plus de lumière sur les prévisions et la politique de la banque lors d'un point de presse à 1200 GMT.

La prochaine réunion de fixation des taux est prévue pour le 28 octobre.