La banque russe Sberbank recommande le versement d'un dividende record - PDG

Les actions de Sberbank cotées à Moscou ont bondi d'environ 7 % ce jour-là, surpassant l'indice général et le portant à un plus haut de près de sept mois.

À l'instar d'autres grandes entreprises russes, Sberbank n'a pas versé de dividende pour 2021 l'année dernière, sur recommandation de la banque centrale et du gouvernement.

M. Gref a déclaré que la banque souhaitait remercier les actionnaires pour leur confiance, en proposant de verser le dividende le plus élevé de son histoire.

"Je constate qu'au cours des cinq derniers mois, les actions de Sberbank ont gagné plus de 70 %", a déclaré M. Gref. "Les investisseurs qui ont cru en nous pendant la période la plus difficile, du printemps à l'automne 2022, recevront le meilleur retour possible sur leurs investissements.

Sberbank s'attend à ce que ses bénéfices rebondissent fortement cette année après une baisse de près de 80 % en 2022, alors que des sanctions occidentales radicales ont ébranlé le secteur financier russe.

Le mois dernier, le ministère des finances a déclaré qu'il s'attendait à ce que Sberbank verse au moins 50 % de ses bénéfices de 2022 sous forme de dividendes.

Sberbank est également susceptible de contribuer à une taxe exceptionnelle sur les bénéfices que le gouvernement prévoit de prélever pour l'aider à couvrir son déficit budgétaire croissant. M. Gref a déclaré que la banque s'y conformerait.

(1 $ = 76,6900 roubles)