La banque russe Trust Bank a vendu sa participation de 90,01 % dans la banque numérique Tochka pour 41,5 milliards de roubles (453,3 millions de dollars) à un consortium d'investisseurs du secteur technologique russe dirigé par le groupe Interros du milliardaire Vladimir Potanin, ont annoncé les entreprises lundi.

Trust Bank chapeaute les prêts non performants d'Otkritie, Promsvyazbank et B&N - des banques sauvées par la banque centrale en 2017 - et a tenté de récupérer au moins une partie des près de 3 000 milliards de roubles dépensés par la banque centrale pour les renflouements.

Trust a déclaré qu'une vente aux enchères pour sa participation avait été finalisée et que l'opération devrait être réalisée au troisième trimestre 2023. Il a déclaré que l'intérêt élevé des investisseurs avait permis au prix de départ d'augmenter de 68 % depuis la mise en vente en avril, mais n'a pas divulgué d'autres détails.

Dans une déclaration séparée, Tochka a indiqué que ses principaux dirigeants avaient formé un consortium d'investisseurs détenant 9,99 % des actions, qui avait désormais l'intention d'exercer son droit de préemption pour consolider 100 % de Tochka au prix déterminé lors de la vente aux enchères.

Andrei Zavadsky, PDG de Tochka, a déclaré qu'il n'y avait pas d'investisseur majoritaire dans le consortium.

Interros a confirmé qu'elle faisait partie du consortium. Interros et Zavadsky ont tous deux cité l'entreprise technologique VK comme étant une autre entreprise ayant manifesté son intérêt à se joindre au consortium.

Un porte-parole de VK a déclaré que l'entreprise étudiait la proposition.

La banque centrale prévoit de liquider la Trust Bank d'ici 2027, comme elle l'a déclaré en mars. La Trust Bank a déclaré en février qu'elle visait à restituer 45 milliards de roubles à la banque centrale cette année.

Entre 2019 et 2022, elle a récupéré 421 milliards de roubles d'actifs et versé 294 milliards de roubles à la banque centrale.

