Le créancier public russe VTB pourrait se retirer de la course à l'acquisition d'une participation dans le géant de l'internet Yandex, a déclaré à Reuters le PDG de la banque, Andrei Kostin, car les discussions portent désormais sur des prix plus élevés que l'offre initiale de la banque.

Souvent surnommé le "Google russe", Yandex progresse dans la mise en œuvre d'un plan de restructuration de l'entreprise qui devrait lui permettre de céder la propriété et le contrôle d'activités essentielles basées en Russie, dans ce qui pourrait être l'une des plus importantes transactions d'entreprise de l'année en Russie.

M. Kostin a déclaré qu'il n'était pas certain que VTB maintiendrait son offre. La banque détient déjà un investissement de portefeuille de 1,5 % dans Yandex.

"Je ne suis pas sûr que nous entrerons dans Yandex", a déclaré M. Kostin à Reuters lorsqu'il a été interrogé sur ses projets. "Nous n'avons jamais eu le désir de diriger Yandex, et pour un investissement de portefeuille, il est important de déterminer correctement le prix d'entrée.

"L'un d'entre eux est l'augmentation du prix par rapport à l'offre initiale. Nous avons proposé un prix différent. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui dans ce que l'on appelle le stand by : nous ne négocions pas activement."

"L'accord a été annoncé récemment à 7 milliards de dollars. Nous avons soumis notre demande à un niveau de prix différent, plus bas", a déclaré M. Kostin.

"Nous pensons que Yandex a de bonnes perspectives - d'une part, et d'autre part, l'entreprise a ses propres particularités", a déclaré M. Kostin, évoquant le départ du fondateur Arkady Volozh.

"En général, il y a un facteur d'incertitude, il y a toujours le risque de sanctions, etc.

VTB a été durement touchée par les sanctions occidentales concernant les actions de la Russie en Ukraine, ce qui limite sa capacité à présenter une offre de consortium, a déclaré M. Kostin. L'offre initiale de VTB avait envisagé d'acquérir une participation d'environ 15 %, qui a ensuite baissé à 10 %. M. Kostin s'attend à d'autres changements.

"Je ne sais pas combien de prétendants resteront en fin de compte. Peut-être que leur nombre se réduira dans les nouvelles conditions, car, pour autant que je sache, nous n'étions pas les seuls à trouver ces conditions peu confortables", a-t-il déclaré.

"Je sais que plusieurs noms qui figuraient initialement parmi les candidats là-bas ont déjà baissé. La situation n'est donc pas encore réglée."

Des milliardaires russes, dont Vladimir Potanin, PDG et principal actionnaire du géant des métaux Nornickel, et Vagit Alekperov, cofondateur et principal actionnaire de la compagnie pétrolière Lukoil, figurent parmi les soumissionnaires pour des actifs évalués à environ 14 milliards de dollars, ont déclaré à Reuters le mois dernier trois personnes au fait du dossier.

Compte tenu des mesures prises par le Kremlin, qui obligent les entreprises étrangères quittant la Russie à vendre leurs actifs avec une décote de 50 %, les actionnaires de Yandex NV, holding enregistrée aux Pays-Bas, dont la plupart sont des fonds d'investissement occidentaux, pourraient finalement tirer environ 7 milliards de dollars d'une cession totale. (Reportage de Guy Faulconbridge et Elena Fabrichnaya ; Rédaction d'Alexander Marrow)