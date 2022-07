La britannique Truss, "la plus grande amie de l'Ukraine", promet un soutien accru à Kiev.

M. Johnson, qui a été contraint d'annoncer sa démission au début du mois par une rébellion au sein de son parti conservateur suite à une série de scandales, a été un fervent partisan de l'Ukraine depuis l'invasion de la Russie en février. Il s'est rendu deux fois dans la capitale Kiev pour rencontrer Zelenskiy.

Mme Truss, qui, en tant que ministre des affaires étrangères, a supervisé l'imposition de sanctions aux personnes les plus proches du président russe Vladimir Poutine, a déclaré qu'elle travaillerait avec les alliés pour fournir davantage d'armes et d'aide humanitaire à l'Ukraine.

"En tant que Premier ministre, je serai le plus grand ami de l'Ukraine - suivant les traces de Boris Johnson - et je m'engagerai totalement à faire en sorte que Poutine échoue en Ukraine et subisse une défaite stratégique, et que la Russie soit limitée à l'avenir", a-t-elle déclaré dans un communiqué.

"Ce conflit est dans la balance, et ce n'est pas le moment de faire des sondages sur les concessions et les compromis à un dictateur épouvantable... Je suis la candidate à laquelle le peuple britannique peut faire confiance sur l'Ukraine, et à laquelle il peut faire confiance pour défendre notre liberté chez nous et à l'étranger."

Truss est en lice pour devenir le nouveau premier ministre contre l'ancien ministre des finances Rishi Sunak dans une course à la direction qui a été marquée par des affrontements sur le calendrier des réductions d'impôts ainsi que par des attaques plus personnelles.

Truss est en tête des sondages d'opinion parmi les membres du Parti conservateur, qui décideront en fin de compte qui deviendra le prochain premier ministre de la Grande-Bretagne après des semaines de vote le 5 septembre.