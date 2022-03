La britannique Truss se rendra en Inde le même jour que le russe Lavrov

L'Inde a frustré ses alliés occidentaux en refusant de condamner l'invasion de l'Ukraine par la Russie et en achetant des produits russes au rabais.

Le ministère britannique des affaires étrangères a déclaré que Mme Truss soulignerait "l'importance pour les démocraties de travailler ensemble pour dissuader les agresseurs", et qu'elle souhaitait une relation plus étroite avec l'Inde pour stimuler la sécurité et l'emploi dans les deux pays.

"Cela est encore plus important dans le contexte de l'invasion non provoquée de l'Ukraine par la Russie et souligne la nécessité pour les démocraties libres de travailler plus étroitement ensemble dans des domaines tels que la défense, le commerce et la cybersécurité", a déclaré Mme Truss dans un communiqué.

Le ministère indien des affaires étrangères a déclaré que M. Lavrov se rendrait également en Inde jeudi, ajoutant que les responsables indiens s'entretiendraient auparavant avec des diplomates des États-Unis et de la Grande-Bretagne.

On ne savait pas immédiatement si Truss et Lavrov se rencontreraient pendant leur séjour en Inde.

L'Ukraine a déclaré qu'elle n'était pas naïve quant aux pourparlers de paix avec la Russie. Bien que la Grande-Bretagne ait également mis en doute la sincérité du Kremlin, elle a indiqué qu'elle soutiendrait les pourparlers comme le souhaite l'Ukraine.

La guerre en Ukraine a tendu les relations entre la Grande-Bretagne et l'Inde, qui est devenue l'un des plus gros acheteurs de produits russes après que la communauté internationale ait commencé à isoler Moscou par des sanctions pour l'attaque de l'Ukraine.

La ministre britannique du commerce a déclaré ce mois-ci que le gouvernement était déçu de la position de l'Inde sur l'invasion, et qu'elle espérait que l'Inde changerait d'avis. La Grande-Bretagne et l'Inde sont actuellement en négociations pour un accord de libre-échange.

Le ministère des affaires étrangères a déclaré que la Grande-Bretagne et l'Inde annonceraient un nouveau programme conjoint de cybersécurité et une coopération maritime plus étroite dans l'Indo-Pacifique dans le cadre de ce voyage.