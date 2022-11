La centrale de Zaporijjia à nouveau privée d'électricité externe, dit l'AIEA

(Reuters) - La centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia, occupée par la Russie, a de nouveau été privée d'électricité externe et fonctionne grâce à des groupes électrogènes diesel, a déclaré mercredi l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).

"Ce dernier incident en date (...) illustre une situation de plus en plus précaire et difficile en termes de sûreté et de sécurité nucléaires", a dit l'agence des Nations unies.

La centrale, la plus grande d'Europe, est régulièrement la cible de bombardements dont l'Ukraine et la Russie se renvoient la responsabilité.

(Rédigé par David Ljunggren, version française Jean-Stéphane Brosse)