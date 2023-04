La confiance des consommateurs britanniques est à son plus haut niveau depuis février 2022 grâce à l'émergence de "pousses vertes" : GfK

Aujourd'hui à 01:06 Partager

Les consommateurs britanniques ont été les plus optimistes depuis plus d'un an ce mois-ci, malgré l'augmentation du coût de la vie, car ils ont une vision plus positive de leurs finances et de la santé de l'économie en général, a déclaré vendredi la société d'études de marché GfK.

L'indice de confiance des consommateurs de GfK a augmenté pour le troisième mois consécutif pour atteindre -30 en avril, soit six points de plus qu'en mars. Il s'agit de la valeur la plus élevée depuis février de l'année dernière, juste avant que la Russie n'envahisse l'Ukraine et ne provoque une hausse des coûts de l'énergie dans la majeure partie de l'Europe. Le résultat d'avril est également supérieur au résultat de -35 prévu par un sondage Reuters réalisé auprès d'économistes. Les attentes des consommateurs concernant l'économie britannique au cours des 12 prochains mois ont atteint leur plus haut niveau depuis 15 mois et ils considèrent que les perspectives de leurs finances personnelles sont les plus favorables depuis février 2022. Alors que l'économie du pays devrait éviter une récession cette année, la situation générale reste fragile, avec une inflation à deux chiffres plus difficile à maîtriser. Cependant, Joe Staton, directeur de la stratégie client de GfK, a déclaré qu'il y avait eu une "soudaine floraison d'optimisme" parmi les ménages. "L'amélioration de la perception de ce que l'économie en général nous réserve ... pourrait même être considérée comme les proverbiales 'pousses vertes de la reprise'", a déclaré M. Staton. Les données officielles publiées en début de semaine ont montré que l'inflation des prix à la consommation avait diminué moins que prévu en mars, pour atteindre 10,1 %, et que le coût des aliments et des boissons avait connu sa plus forte hausse depuis août 1977. Le taux d'inflation élevé de la Grande-Bretagne a poussé les investisseurs à parier que la Banque d'Angleterre augmentera ses taux d'intérêt pour la douzième fois consécutive lors de sa prochaine réunion en mai, afin d'aider à ramener l'inflation à deux chiffres à son objectif de 2 %. Le sous-indice GfK de la volonté des acheteurs de faire des achats coûteux a également augmenté. L'indicateur GfK des intentions d'épargne a légèrement baissé, mais est resté positif et a gagné neuf points par rapport au même mois de l'année dernière. L'enquête a été menée auprès de 2 000 personnes entre le 3 et le 13 avril.