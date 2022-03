La confiance des consommateurs français fléchit en mars en raison des craintes d'inflation

L'agence de statistiques officielles INSEE a déclaré que son indice de confiance des consommateurs est tombé à 91 points contre 97 en février, plongeant fortement dans le sillage de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Le résultat, le plus bas depuis février 2021, est inférieur aux prévisions des économistes qui tablaient sur 94 points en moyenne dans un sondage Reuters et va à l'encontre d'une tendance à l'amélioration observée avant les précédentes élections présidentielles. La France a une élection présidentielle le mois prochain.

La part des ménages qui s'attendent à une hausse de l'inflation au cours de l'année à venir a bondi de 50 points pour atteindre le niveau le plus élevé depuis le début de l'enquête en 1972, selon l'INSEE.

Avec l'élection qui se profile le mois prochain, le gouvernement a budgété plus de 25 milliards d'euros (27 milliards de dollars) de mesures visant à plafonner les prix du gaz et de l'électricité, à verser des aides compensant l'inflation aux ménages à faibles revenus et à proposer une remise sur les prix du carburant.