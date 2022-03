Londres (awp/afp) - Les échanges de nickel sur le London Metal Exchange (LME), suspendus depuis plus d'une semaine à cause de mouvements considérables, reprendront mercredi avec des amplitudes de prix encadrées, a annoncé la bourse des métaux de Londres.

"La négociation des contrats sur le nickel reprendra à 08h00, heure de Londres, mercredi 16 mars", a annoncé le LME dans un communiqué, avec "des limites de prix quotidiennes dans les deux sens" fixées à 5%.

Le LME a également mis en place à partir de mardi une limite de 15% sur les mouvements des autres métaux de base, échangés sur la bourse des métaux de Londres.

"Alors que les mouvements de prix sur le marché du nickel ont été au centre des préoccupations, le LME a observé des niveaux élevés de volatilité sur les marchés des métaux de base", a justifié la bourse des métaux.

"Les acteurs du marché ont exprimé leur inquiétude concernant le risque de mouvements soudains et extrêmes des prix d'autres métaux, en particulier compte tenu de la situation géopolitique", a-t-elle poursuivi.

Le commerce du nickel sur le LME était suspendu depuis mardi dernier, après que le "métal du diable" a brièvement dépassé les 100'000 dollars la tonne, contre un peu plus de 20'000 en début d'année.

Toutes les transactions du 8 mars ont toutefois été annulées, dont la percée à plus de 100'000 dollars la tonne. Le record du nickel s'établit ainsi à 48'002 dollars la tonne, enregistré la veille.

La Russie est le troisième producteur mondial de nickel. La guerre en Ukraine a fait flamber les prix du nickel à des niveaux records, mais ce mouvement aussi extraordinaire qu'inédit est dû en grande partie à une spéculation hasardeuse du milliardaire chinois Xiang Guangda.

M. Xiang a misé sur une chute des cours, à rebours du marché. Son groupe Tsingshan, numéro un mondial du nickel et de l'acier inoxydable, s'est alors retrouvé avec des pertes colossales et s'est vu obligé de liquider ses positions en achetant des contrats, faisant monter fortement les cours.

Quand les opérateurs du LME ont arrêté les échanges il y a plus d'une semaine, la tonne de nickel s'échangeait à 80.'00 dollars.

"Le large consensus est que les prix resteront à un niveau plus élevé après la reprise des échanges compte tenu des faibles stocks et des incertitudes d'approvisionnement non résolues concernant le nickel russe", commente Echo Ma, analyste chez Rystad Energy.

afp/ck