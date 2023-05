Les négociations au sein du Conseil de sécurité de l'ONU pour que les Etats-Unis condamnent les tirs de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) de la Corée du Nord semblent être dans l'impasse, certains diplomates ayant déclaré que la Chine et la Russie avaient cessé de s'engager.

Les membres du Conseil ont discuté d'une déclaration formelle rédigée par les Etats-Unis, dont Reuters a eu connaissance, qui doit être approuvée à l'unanimité. L'ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield a déclaré en février qu'elle chercherait à obtenir une déclaration présidentielle formelle - une étape en dessous d'une résolution - pour condamner l'action de la Corée du Nord et encourager la diplomatie.

"Le Conseil de sécurité se déclare gravement préoccupé par l'escalade des tensions qui en résulte et exhorte vivement la RPDC à s'abstenir de procéder au lancement d'un ICBM ou d'un autre missile balistique ou à un essai nucléaire", peut-on lire dans le projet de déclaration.

Le nom officiel de la Corée du Nord est République populaire démocratique de Corée (RPDC). Elle fait l'objet de sanctions de l'ONU pour ses programmes nucléaires et de missiles depuis 2006.

Les missions de la Chine et de la Russie auprès des Nations unies n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur le projet. Des diplomates ont déclaré que les deux pays avaient initialement proposé des amendements au projet, mais qu'ils avaient maintenant cessé de participer aux discussions.

Les États-Unis "ont accepté les modifications de tous ceux qui les ont proposées ; les quelques modifications qui n'ont pas été intégrées ont été rejetées par d'autres membres du Conseil, qui les ont jugées inacceptables", a déclaré un diplomate de l'ONU au fait des négociations, sous couvert d'anonymat.

Depuis plusieurs années, le Conseil est divisé sur la manière de traiter avec Pyongyang. La Russie et la Chine, qui disposent d'un droit de veto aux côtés des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France, ont déclaré que l'adoption de nouvelles sanctions ne servirait à rien et souhaitent un assouplissement de ces mesures.

La Chine et la Russie accusent les exercices militaires conjoints des États-Unis et de la Corée du Sud de provoquer Pyongyang, tandis que Washington accuse Pékin et Moscou d'enhardir la Corée du Nord en la protégeant contre de nouvelles sanctions.