La force économique peut aider à contrer l'autoritarisme - La ministre britannique Truss s'adresse aux Nations unies.

Mme Truss est à New York pour l'Assemblée générale des Nations Unies (AGNU), à laquelle elle s'est adressée tard mercredi, appelant les nations partageant les mêmes idées à combattre ensemble l'autoritarisme.

Outre l'obtention de l'indépendance énergétique de la Russie à la suite de son invasion de l'Ukraine, Mme Truss a souligné comment ses propres plans de réduction des impôts en Grande-Bretagne - pour les particuliers et les entreprises - visaient à gagner une "nouvelle ère de concurrence stratégique".

"Nous voulons que les gens gardent une plus grande partie de l'argent qu'ils gagnent, afin qu'ils puissent avoir plus de contrôle sur leur propre vie et contribuer à l'avenir", a déclaré Mme Truss lors du rassemblement annuel des dirigeants mondiaux.

"Nous réformons notre économie pour faire bouger la Grande-Bretagne et nous voulons travailler avec nos alliés pour que nous puissions tous avancer ensemble", a-t-elle ajouté. "Le monde libre a besoin de cette force économique et de cette résilience pour repousser les agressions autoritaires et gagner cette nouvelle ère de compétition stratégique". Truss, une conservatrice qui souhaite réduire les impôts et avoir moins de réglementations, a déclaré mardi qu'elle était prête à faire avancer les plans même s'ils étaient impopulaires. Certains critiques ont établi un contraste avec le président américain Joe Biden, qui a déclaré qu'il était "malade et fatigué de l'économie de ruissellement".

Plus tôt dans la journée de mercredi, l'un des ministres de second rang de Mme Truss a nié que les mesures prises par le gouvernement s'apparentaient à une économie de ruissellement.