La guerre de la Russie contre l'Ukraine Le FMI approuve un prêt de 15,6 milliards de dollars à l'Ukraine

DIPLOMATIE, ARMEMENT

* Un programme d'aide militaire américain de 2,6 milliards de dollars, comprenant des radars de surveillance aérienne, des roquettes antichars et des camions-citernes pour la lutte de l'Ukraine contre la Russie, devrait être annoncé dès lundi, ont déclaré trois responsables américains vendredi.

* Un haut fonctionnaire ukrainien a exclu tout cessez-le-feu dans la guerre de la Russie contre son pays qui impliquerait que les forces russes restent sur le territoire qu'elles occupent actuellement en Ukraine.

* Le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que la Russie était confrontée à des "menaces existentielles" pour sa sécurité et son développement de la part d'"États inamicaux", alors qu'il présentait au président Vladimir Poutine une doctrine actualisée en matière de politique étrangère.

* Le secrétaire d'État américain, M. Blinken, dénoncera les tentatives de la Russie de "militariser l'énergie" et soutiendra la contre-offensive ukrainienne lorsqu'il rencontrera les ministres des affaires étrangères de l'OTAN à Bruxelles la semaine prochaine, a déclaré un responsable.

* Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a déclaré que la Russie, qui a décidé de placer des armes nucléaires tactiques en Biélorussie, pourrait si nécessaire y installer également des missiles nucléaires intercontinentaux.

CHAMP DE BATAILLE

* Au moins six missiles russes ont frappé la ville de Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine, jeudi en fin de journée, et les autorités rassemblent des informations sur les dégâts et les victimes, a déclaré le gouverneur de la région.

* L'avancée des soldats russes à la périphérie de la ville de Bakhmout, sur la ligne de front orientale, "a été stoppée - ou presque", a déclaré le directeur de la publication ukrainienne Defense Express.

* Reuters n'a pas pu vérifier les informations relatives au champ de bataille.

ARRESTATION D'UN JOURNALISTE AMÉRICAIN

* La Russie a déclaré vendredi que si les Etats-Unis menaçaient Moscou pour l'arrestation du journaliste du Wall street Journal Evan Gershkovich, ils "récolteraient la tempête", a rapporté l'agence de presse publique RIA.

* Un journaliste russe, lauréat du prix Nobel, a déclaré qu'il ne croyait pas que le journaliste américain arrêté Evan Gershkovich était un espion, ajoutant qu'il espérait que la diplomatie pourrait aboutir à sa libération rapide.

HISTOIRES A NOTER

* A Bucha, en Ukraine, une "âme blessée" souffre un an après la libération de la violente occupation russe.

