Les systèmes de défense aérienne de l'Ukraine repoussent les attaques russes sur la capitale, a déclaré l'administration militaire de Kiev tôt ce mardi, à la suite d'alertes aux raids aériens dans tout le pays.

CONFLIT

* Les services d'urgence ukrainiens ont émis des alertes aux raids aériens pour Kiev et la plupart des régions du centre et de l'est de l'Ukraine tôt mardi, s'étendant de Vynnitsya à l'ouest à toutes les régions de l'est et au sud jusqu'à Kherson et la région d'Odessa sur la mer Noire.

* La Russie célèbre l'anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie lors de la Seconde Guerre mondiale, avec un défilé sur la Place Rouge, sous une sécurité décrochée après une série d'attaques de drones, y compris sur la citadelle du Kremlin, que la Russie a attribuées à l'Ukraine.

* Les forces mercenaires russes Wagner n'ont pas encore reçu les munitions promises par Moscou, a déclaré le chef du groupe, revenant sur les commentaires faits quelques heures plus tôt selon lesquels les données initiales montraient qu'elles avaient commencé à les recevoir.

* Les Etats-Unis prévoient d'annoncer dès mardi un nouveau programme d'aide militaire à l'Ukraine d'un montant de 1,2 milliard de dollars qui comprendra des systèmes de défense aérienne, des munitions et des fonds pour la formation, a déclaré un responsable américain.

* Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a déclaré qu'il exposerait la nécessité de défendre l'Ukraine dans la guerre avec la Russie lors de sa rencontre avec le président brésilien Luis Inacio Lula da Silva, qui a critiqué l'armement des Ukrainiens.

* Les forces ukrainiennes ont bombardé la région de Belgorod, à la frontière entre la Russie et l'Ukraine, lundi, blessant au moins cinq personnes et endommageant des maisons et des lignes électriques, a déclaré le gouverneur de la région.

BOURSE DE GRAIN

* Les Nations Unies ont déclaré qu'aucun navire n'avait été inspecté dimanche ou lundi dans le cadre d'un accord permettant l'exportation en toute sécurité de céréales ukrainiennes vers la mer Noire, accord que Moscou a menacé d'annuler le 18 mai en raison des obstacles à ses propres exportations de céréales et d'engrais.