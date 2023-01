La guerre de la Russie contre l'Ukraine : dernières nouvelles : La Russie affirme que 63 militaires ont été tués à Makiivka.

L'Ukraine a déclaré avoir abattu tous les drones russes tirés lors d'une troisième nuit consécutive de frappes aériennes.

COMBAT

* La Russie a déclaré que 63 soldats russes avaient été tués dans l'attaque ukrainienne de la veille du Nouvel An contre leurs quartiers dans la ville de Makiivka, ce qui a déclenché des critiques furieuses des parlementaires et des blogueurs pro-guerre à l'encontre des dirigeants militaires.

* Les systèmes de défense aérienne de l'Ukraine ont détruit 22 objets aériens au-dessus de Kiev tôt lundi, a déclaré son administration militaire.

* Les frappes ont provoqué des pannes d'électricité et de chauffage, a déclaré le maire de Kiev, Vitali Klitschko, sur Telegram. Plus tôt, une personne a été blessée par les débris d'un drone détruit.

* Le commandement militaire régional dans l'est de l'Ukraine a déclaré que les systèmes de défense aérienne ont détruit neuf drones de fabrication iranienne au-dessus des régions de Dnipropetrovsk et de Zaporizhzhia.

* Une attaque de drone ukrainien a endommagé une installation électrique dans le sud-ouest de la région russe de Bryansk, à la frontière avec l'Ukraine, provoquant une coupure de courant pendant plusieurs heures, a déclaré le gouverneur régional.

* La Russie prévoit une campagne prolongée d'attaques avec des drones iraniens pour "épuiser" l'Ukraine, a déclaré le président Volodymyr Zelenskiy.

DISCOURS DE POUTINE

* Le président russe Vladimir Poutine a consacré son discours annuel du Nouvel An à rallier le peuple russe derrière ses troupes combattant en Ukraine et à promettre la victoire sur les "néo-nazis" ukrainiens et un Occident prétendument décidé à "détruire la Russie".

* Le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, a déclaré que la victoire de la Russie sur l'Ukraine était "inévitable" alors qu'il saluait l'héroïsme des soldats russes dans un message vidéo du Nouvel An.

DISCOURS DE ZELENSKIY

* Zelenskiy a déclaré dans un message du Nouvel An que son seul souhait pour tous les Ukrainiens pour 2023 était la victoire et il a résolu de maintenir le cap pendant que le pays se bat pour elle. "Nous nous battons et nous continuerons à nous battre. Pour le bien du mot clé : 'victoire'."

DIPLOMATIE

* Zelenskiy a déclaré que l'Ukraine attendait la première tranche d'aide macrofinancière de l'Union européenne (UE) pour 2023 en janvier, après s'être entretenue avec Ursula von der Leyen, chef de la Commission européenne.

CITATION

* "C'est une énorme tragédie. C'est une énorme tragédie qui ne pourra jamais être pardonnée. C'est pourquoi le Nouvel An est triste". -Soldat ukrainien Pavlo Pryzhehodskiy, 27 ans, qui a perdu 12 de ses camarades en une seule nuit de combat.