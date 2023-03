La guerre de la Russie contre l'Ukraine : dernières nouvelles : La Russie attaque le long du front ukrainien

ZONE DE GUERRE

* Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a déclaré que quelque 10 000 civils ukrainiens, dont beaucoup de personnes âgées et handicapées, s'accrochent à la vie dans des conditions horribles dans la ville assiégée de Bakhmut et ses environs.

* Les frappes de missiles et les bombardements russes ont tué au moins sept civils dans le nord et l'est de l'Ukraine, selon des responsables régionaux, dont au moins trois femmes dans un refuge civil.

* Le ministère russe de la Défense a déclaré que ses forces avaient détruit un hangar abritant des drones appartenant aux forces armées ukrainiennes dans la région d'Odessa, dans le sud-ouest du pays.

* La Russie souhaite créer des zones tampons démilitarisées à l'intérieur de l'Ukraine autour des régions qu'elle a annexées, a déclaré vendredi un allié du président Vladimir Poutine, ajoutant qu'il pourrait être nécessaire de s'enfoncer plus profondément dans l'Ukraine si de telles zones ne pouvaient pas être mises en place.

* Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement les informations sur les champs de bataille.

RUSSIE

* Le ministère estonien des Affaires étrangères a déclaré vendredi qu'il avait décidé d'expulser un diplomate russe travaillant à l'ambassade de Moscou à Tallinn pour avoir "causé des divisions dans la société estonienne".

* Selon une étude économique réalisée par des experts russes, la classe moyenne russe va se réduire et les inégalités sociales s'accroître au cours des prochaines années, les sanctions contre Moscou et un potentiel de croissance limité réduisant les perspectives de développement.

* Un agent de sécurité russe qui avait fui le pays parce qu'il s'opposait à l'invasion de l'Ukraine a été décroché à six ans et demi dans une prison de haute sécurité, a rapporté vendredi le site d'information Taiga.info.

DIPLOMATIE

* Les commandants des forces aériennes de Suède, de Norvège, de Finlande et du Danemark ont annoncé vendredi qu'ils avaient signé une lettre d'intention pour créer une défense aérienne nordique unifiée visant à contrer la menace croissante de la Russie.

* Le partenariat entre la Chine et la Russie a des limites, malgré la rhétorique contraire, et l'Europe devrait accueillir favorablement toute tentative de Pékin de se distancier de la guerre de Moscou en Ukraine, a déclaré le chef de la politique étrangère de l'Union européenne, Josep Borrell.

CITATION

"Tout ce que vous voyez, ce sont des gens poussés aux limites de leur existence, de leur survie et de leur résistance", a déclaré le CICR à propos des civils de Bakhmut.

"Les drones sont susceptibles de changer la donne sur le champ de bataille, de la même manière que les MLRS occidentales précises l'ont fait l'année dernière", a déclaré à Reuters le ministre ukrainien de la défense, Oleksii Reznikov, en faisant référence aux armes des systèmes de roquettes à lanceur multiple.