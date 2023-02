La guerre en Ukraine dominera la réunion sur la sécurité mondiale à Munich

Le chancelier allemand Olaf Scholz, le président français Emmanuel Macron et la vice-présidente américaine Kamala Harris font partie des nombreux hauts responsables qui participent à la Conférence sur la sécurité de Munich, un grand rassemblement mondial annuel axé sur la défense et la diplomatie.

De hauts responsables ukrainiens devraient également prendre la parole lors de la conférence, qui débute vendredi et se poursuit jusqu'à dimanche au luxueux hôtel Bayerischer Hof, dans la ville du sud de l'Allemagne.

La conférence de l'année dernière a eu lieu quelques jours seulement avant le début de la guerre. Alors que les troupes russes se massaient aux frontières de l'Ukraine, les dirigeants occidentaux réunis à Munich ont exhorté le président Vladimir Poutine à ne pas l'envahir et l'ont averti des conséquences désastreuses s'il le faisait.

Cette année, les dirigeants seront confrontés aux profondes conséquences de la décision de Poutine d'ignorer leurs appels et de déclencher la guerre la plus dévastatrice en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, qui a tué des milliers de personnes et forcé des millions d'autres à fuir.

"Si Poutine gagne en Ukraine, le message pour lui et d'autres régimes autoritaires est que la force est récompensée", a déclaré cette semaine le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg.

"Cela rendrait le monde plus dangereux. Et nous serions tous plus vulnérables", a déclaré M. Stoltenberg, à la veille d'une réunion des ministres de la défense de l'alliance, qui se sont engagés à augmenter les fournitures militaires à Kiev, même s'ils ont admis que leurs propres stocks de munitions ont été fortement réduits par la guerre.

La guerre ravivera des débats de longue haleine à Munich sur des questions telles que la mesure dans laquelle l'Europe doit renforcer sa propre capacité militaire, la mesure dans laquelle elle doit s'en remettre aux États-Unis pour sa sécurité et le montant que les gouvernements doivent consacrer à la défense.

Les délégués discuteront également de l'impact mondial considérable de la guerre, sur des questions allant de l'approvisionnement en énergie aux prix alimentaires.

MOSCOU N'EST PAS INVITÉ

La conférence a parfois servi de baromètre des relations entre la Russie et l'Occident, notamment en 2007, lorsque Poutine a attaqué les États-Unis dans un discours aujourd'hui largement considéré comme le signe avant-coureur d'une position beaucoup plus dure à l'égard des démocraties libérales.

Cette année, les dirigeants russes se feront remarquer par leur absence.

Le président de la conférence, Christoph Heusgen, un diplomate allemand chevronné, a déclaré que les organisateurs n'avaient invité aucun responsable russe car Poutine avait "rompu avec la civilisation".

En revanche, une délégation américaine d'une taille record est attendue à la conférence, dont M. Harris, le secrétaire d'État Antony Blinken et un tiers du Sénat américain.

"Nous attendons un signal d'unité de la part de la communauté transatlantique", a déclaré Heusgen aux journalistes cette semaine.

Les discussions de la conférence mettront également en lumière un réveil brutal pour les dirigeants occidentaux - la guerre a clairement montré qu'une grande partie du reste du monde ne voit pas les choses comme eux.

Les efforts déployés pour amener les dirigeants africains, asiatiques et latino-américains à isoler Moscou ont souvent échoué, en raison de l'influence diplomatique et économique de la Russie - et de la colère des pays du Sud, qui reprochent à l'Occident de s'intéresser beaucoup moins aux conflits et aux injustices qui y sévissent.

D'autres grandes questions internationales seront également abordées lors de la conférence, notamment les relations entre l'Occident et la Chine.

Le plus haut diplomate chinois, Wang Yi, devrait y assister et M. Blinken envisage de le rencontrer, dans ce qui serait leur premier entretien en face à face après que les États-Unis ont abattu ce qu'ils considèrent comme un ballon espion chinois et d'autres objets volants.