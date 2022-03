La guerre en Ukraine n'est dans l'intérêt de personne, dit Xi à Biden, selon la télévision d'État chinoise

PEKIN (Reuters) - La guerre en Ukraine n'est "dans l'intérêt de personne", a déclaré le président chinois Xi Jinping à son homologue américain Joe Biden, selon des propos rapportés par la télévision d'Etat chinoise.

"La crise en Ukraine est une chose que nous ne voulons pas voir", a déclaré Xi Jinping à son interlocuteur, qui avait dit avant leur entretien vouloir convaincre Pékin de ne pas soutenir la Russie.

Selon les médias officiels chinois, Xi Jinping a invité Joe Biden à remettre les relations bilatérales entre la Chine et les Etats-Unis "sur les bons rails" et souligné qu'il incombait à Pékin et Washington d'assumer leurs responsabilités en oeuvrant ensemble à la paix dans le monde.

(Reportage de Ryan Woo, version française Tangi Salaün, édité par Jean-Michel Bélot)