La guerre implique des choix difficiles dans le vaste système de protection de l'enfance en Ukraine

L'un des 23 enfants évacués d'une autre garderie à Lysychansk, une ville située à plus de 1 000 km (620 miles) près des lignes de front orientales, Nina dit que ses amis là-bas lui manquent et ne sait pas quand elle les reverra.

"Ils venaient toujours nous rendre visite. Nous avons traversé tant de choses ensemble", a déclaré Nina, qui s'est enfuie de chez elle en février de l'année dernière lorsque sa mère a commencé à boire et à amener des hommes à la maison après la mort de son père.

Au début, Nina est allée vivre avec une amie, mais son école l'a découvert et elle a été placée dans le vaste système de garde d'enfants de l'Ukraine l'année dernière. L'Ukraine compte le plus grand nombre d'enfants vivant dans des structures d'accueil publiques en Europe, principalement parce que leurs familles sont soit trop pauvres, soit brisées pour s'occuper d'eux.

Nina n'a aucune envie de retourner vivre avec sa mère - et ne pense pas que sa mère veuille d'elle à la maison - mais la guerre l'a laissée en plan et seule dans une ville lointaine.

La directrice du refuge de Lviv, Svitlana Havryliuk, et son personnel affirment faire de leur mieux pour s'occuper de Nina et des autres enfants, âgés de 3 à 18 ans, placés sous leur surveillance.

Mais le vaste programme public ukrainien d'aide à l'enfance, héritage du rôle prépondérant du gouvernement dans la société à l'époque soviétique, est en difficulté alors que la guerre oblige des milliers de personnes à fuir leur foyer et rend souvent impossible la recherche de parents.

Avant l'invasion de la Russie, l'Ukraine comptait 100 000 enfants vivant dans près de 700 refuges d'État, internats et foyers pour bébés, selon l'agence des Nations Unies pour l'enfance Unicef.

Les dernières données disponibles du ministère de la politique sociale, datant du 19 mars, montrent qu'environ 5 000 de ces enfants ont été évacués vers des zones plus sûres dans le pays ou à l'étranger depuis le début de la guerre.

Quelque 31 000 d'entre eux - soit près d'un tiers des enfants du système - ont été rendus à la hâte à leurs parents ou tuteurs légaux, ce qui, selon les soignants et les psychologues pour enfants, soulève ses propres défis.

"Les enfants viennent d'endroits où il y a des combats", a déclaré Havryliuk à Reuters. "Je ne sais pas comment cela fonctionne pendant une guerre [...]. Comment retrouvera-t-on leurs parents ? Qui sait s'ils sont en vie ? Et s'il y a une urgence ?"

Personne au refuge de Lviv ne semble savoir ce que sont devenus les parents de Nastya, 5 ans, et de ses deux frères, âgés de 3 ans et demi et de 7 ans, qui, comme Nina, ont été emmenés de Lysychansk le 24 février, le jour où la guerre a éclaté.

Olga Tronova, l'aide-soignante qui les a amenés à Lviv, à l'extrême ouest du pays, a déclaré que la seule chose qu'elle savait était qu'ils avaient été enlevés à leur mère alcoolique à la fin de l'année dernière et qu'aucun parent n'avait essayé d'entrer en contact avec eux depuis.

En arrière-plan, Nastya, portant un manteau rose avec un bonnet rose et blanc, jouait dans le sable dans l'aire de jeux du jardin à l'extérieur. Ses frères montent et descendent un toboggan à proximité.

DES CHOIX DIFFICILES

Certains des enfants du réseau ukrainien de refuges sont des orphelins, mais le plus souvent, ils ont été retirés de familles aux prises avec la toxicomanie, l'alcoolisme et la violence domestique. Environ la moitié d'entre eux souffrent de handicaps physiques ou mentaux.

Le nombre considérable d'enfants dans le besoin et le temps d'attente relativement court pour les adoptions ont fait de l'Ukraine une destination populaire pour les familles adoptives occidentales.

Selon les chiffres du gouvernement américain, par exemple, l'Ukraine était le premier pays d'origine européen pour les adoptions par des parents américains au cours des 15 dernières années.

Le système est depuis longtemps remis en question par les organisations de protection de l'enfance, notamment l'Unicef et Save the Children, qui ont fait valoir que, dans la mesure du possible, la priorité devrait être de soutenir les familles avant qu'elles n'atteignent le point de rupture.

Aujourd'hui, la guerre a provoqué de nouveaux bouleversements pour des dizaines de milliers d'enfants pris en charge par l'État.

Le ministère de la politique sociale a déclaré que 179 foyers d'État - environ un quart du total - avaient été évacués au 19 mars, et les soignants sont confrontés à des choix difficiles : réunir les enfants avec leurs parents ou tuteurs si cela les éloigne de la zone de guerre.

Le pédopsychiatre Oleksii Heliukh, qui aide les jeunes résidents du refuge de Lviv, a déclaré que le fait de renvoyer les enfants chez eux sans vérification adéquate pourrait faire plus de mal que de bien.

"Lorsque des enfants sont enlevés à leur famille, cela se produit pour une raison. Si leurs besoins n'ont pas été satisfaits en temps de paix, alors les choses peuvent empirer pendant une guerre."

Mais Volodymyr Lys, responsable régional de la protection de l'enfance au ministère de la politique sociale à Lviv, a déclaré que le danger en temps de guerre signifiait que les autorités n'avaient souvent guère le choix.

"Le plus grand risque est d'être tué par une bombe, croyez-moi... Il est clair que peu importe qui sont les parents, ils restent des parents."

ENFANTS VOYAGEANT SEULS

Les combats ont également séparé des familles où les enfants vivaient avec leurs parents, et les agences humanitaires ont averti qu'un nombre important d'enfants non accompagnés ont traversé vers les pays voisins et au-delà.

"Nous avons eu des rapports d'enfants voyageant seuls qui se sont retrouvés en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Allemagne, a déclaré Amanda Brydon, experte en protection de l'enfance à Save the Children, qui travaille en Ukraine depuis 2014.

Il peut s'agir d'enfants en route pour rejoindre des parents ou des amis en Europe, a-t-elle ajouté. Le trafic de personnes est une grande préoccupation.

"Ce que nous n'avons pas, c'est un système d'enregistrement et de suivi systématique de ces enfants", a-t-elle déclaré. "C'est un système assez chaotique pour essayer de les suivre".

Lys, le responsable régional de la protection de l'enfance, a déclaré que la situation s'était améliorée depuis les premières semaines de guerre grâce à l'aide des agences d'aide internationale à l'intérieur et à l'extérieur de l'Ukraine.

Avec des documents et des dossiers perdus ou détruits, et 1,8 million d'enfants estimés par l'Unicef à avoir fui le pays jusqu'à présent, le gouvernement de Kiev a renforcé les contrôles aux frontières et suspendu les adoptions, déjà perturbées par l'urgence COVID-19.

Les agences d'aide ont salué cette mesure.

Brydon, de Save the Children, a déclaré avoir été "inondé" d'appels de familles adoptives désireuses d'aider, mais a mis en garde contre le risque que les normes légales soient ignorées et que les enfants soient séparés de leurs parents encore en vie.

Pour les 47 enfants du refuge de Lviv et ceux placés dans d'autres institutions publiques, cela pourrait signifier qu'ils devront attendre la fin de la guerre.

Tronova, l'aide-soignante qui travaillait dans un centre public pour enfants à Lysychansk lorsque la guerre a éclaté, se souvient parfaitement de l'appel téléphonique qu'elle a reçu à l'aube du 24 février.

"Olga, maintenant ! Tu dois sortir les enfants", se souvient-elle que la directrice du centre d'accueil lui a dit, avant d'entendre une explosion au loin. Elle s'est précipitée pour aller chercher les enfants, laissant sa propre famille derrière elle.

Pendant les trois jours qu'il a fallu pour rejoindre Lviv en train, les plus petits sont tombés malades. "Quand ils sont arrivés ici, ils avaient tous des nausées, ils vomissaient, ils avaient de la fièvre", raconte Havryliuk.

Depuis lors, elle et les autres soignants, aidés par des étudiants universitaires devenus bénévoles, ont essayé de rétablir un sentiment de normalité et de calme.

Les enfants sont bien nourris et dorment dans des dortoirs soignés avec des fleurs, des arbres et des animaux peints sur les murs bleus et verts.

Les voisins qui, avant la guerre, disaient à peine bonjour, ont inondé le refuge de nourriture, de vêtements et de jouets. L'un des jours de la visite de Reuters, une organisation caritative polonaise a envoyé de France des ours en peluche sur lesquels était écrit le mot "Courage".

Mais même dans la relative tranquillité de Lviv, qui a été largement épargnée par les bombardements lourds et les combats, mais où les nuits sont ponctuées par des alarmes anti-raid, la guerre n'est jamais loin.

"Les enfants dorment, puis la sirène se déclenche et ils se mettent à crier", raconte Havryliuk.

Tous les enfants, sauf deux, sur les 23 qui sont arrivés de Lysychansk sont toujours légalement sous la garde de leurs parents. En temps normal, les tribunaux décideraient de retirer aux familles leurs droits parentaux.

Un enfant souffrant de problèmes psychiatriques, Timofey, 11 ans, était à deux jours d'être placé dans une famille d'accueil, mais cela a échoué car il a lui aussi été évacué vers Lviv.

"Il est très en colère", a déclaré Tronova. "Je ne peux rien prédire pour mon avenir ou celui des enfants. La seule chose que je peux dire, c'est que nous sommes à la merci de Dieu."