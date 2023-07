Depuis le début de la guerre en Ukraine, les sanctions économiques ont été le principal casse-tête de l'élite économique russe, mais une attaque de drone au cœur du quartier financier de Moscou oblige les entreprises à penser à la sécurité de leurs employés.

Une explosion a secoué tôt dimanche le quartier d'affaires Moskva-Citi, situé à plusieurs kilomètres à l'ouest du Kremlin et abritant plusieurs gratte-ciel, dans ce que le ministère russe de la défense a déclaré être une attaque de drone ukrainien déjouée, la deuxième en une semaine.

Personne n'a été blessé et les dégâts sont mineurs, mais de telles attaques mettent mal à l'aise les autorités, qui ont affirmé au public que la Russie contrôlait parfaitement ce qu'elles appellent son "opération militaire spéciale" en Ukraine.

Le géant de la technologie Yandex, dont les bureaux sont disséminés dans la capitale russe, notamment à Moskva-Citi, a demandé à son personnel de quitter les lieux la nuit, moment où les attaques sur la capitale russe ont tendance à se produire.

"Compte tenu de la situation, nous vous demandons de ne pas être au bureau la nuit (de 1 heure à 6 heures du matin)", a déclaré Yandex dans un message adressé à ses employés. "Cette restriction s'applique à tous les bureaux de Moscou. Faites attention !"

Yandex, qui, à l'instar de nombreuses entreprises technologiques, propose des horaires de travail relativement flexibles, n'a pas souhaité répondre à une demande de commentaire de Reuters.

De nombreuses entreprises russes continuent d'autoriser leurs employés à travailler en mode hybride, c'est-à-dire en partageant leur temps entre leur domicile et leur bureau, à la suite des restrictions imposées lors de la pandémie de coronavirus.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré lundi que les attaques ukrainiennes contre Moscou et d'autres cibles russes étaient des "actes de désespoir" et que la Russie prenait toutes les mesures possibles pour se protéger contre ces attaques.

Kiev ne revendique généralement pas la responsabilité d'incidents spécifiques sur le territoire russe et n'a pas revendiqué la dernière attaque, bien que le président Volodymyr Zelenskiy ait déclaré que la guerre "revenait progressivement sur le territoire de la Russie - dans ses centres symboliques".

Deux drones ont atteint le Kremlin en mai, l'incident le plus médiatisé, mais d'autres attaques ont visé des bâtiments proches du siège du ministère de la défense, sur la rivière Moscou, et la banlieue huppée de Rublyovka, qui abrite une grande partie de l'élite politique, économique et culturelle de la Russie.

VRAIMENT EFFRAYANT

Reuters s'est entretenu avec plusieurs personnes, qui ont demandé à ne pas être identifiées, afin d'évaluer la réaction du monde des affaires à l'incident, certains exprimant leur crainte et leur inquiétude, tandis que d'autres restaient indifférents.

"Je peux dire qu'en ce qui me concerne, c'est bien sûr devenu plus inquiétant pour moi et mes collègues", a déclaré une personne qui travaille à Moskva-Citi. "Quelque part dans mon esprit, j'ai toujours compris que Citi pourrait être l'une des cibles.

Un employé d'une société ayant un bureau dans un gratte-ciel de Moskva-Citi a déclaré que travailler dans ce bâtiment était "bizarre", mais que le personnel n'était pas envoyé travailler à distance.

Un autre, qui travaille pour une banque, a déclaré que la plupart des employés avaient reçu l'ordre de travailler à domicile.

D'autres ont déclaré que les activités se poursuivaient normalement et que tout était calme.

Un professionnel des services financiers a déclaré qu'il ne pensait pas que l'attentat dissuaderait les gens de se rendre à Moskva-Citi.

L'attentat a endommagé un immeuble de grande hauteur qui abriterait des bureaux du gouvernement. Reuters a vu dimanche des panneaux de verre soufflés dans un immeuble de grande hauteur et du verre, des débris et des documents de bureau jonchant une partie de la chaussée en contrebas.

La vidéo de l'incident montre une explosion orange vif, accompagnée d'une détonation assourdissante.

Une chaîne Telegram gérée par le groupe russe de médias en ligne Mash a diffusé des photos des dégâts subis par le siège du ministère du numérique.

Mash a indiqué qu'il avait été demandé au personnel du ministère de faire preuve de résilience, mais que la plupart des employés seraient autorisés à travailler temporairement depuis leur domicile.

Le ministère n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Pour un employé d'une grande entreprise russe, l'attaque a été un avertissement "vraiment effrayant".

"Personne n'est à l'abri, j'ai peur maintenant. (Reportage de Reuters Rédaction de Gareth Jones et Mark Potter)