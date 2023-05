Le rouble russe s'est raffermi pour dépasser 81 contre le dollar mercredi, récupérant quelques pertes subies après que des drones aient frappé des quartiers riches de Moscou, aidé par les grands exportateurs russes qui se préparent à verser des dividendes.

Le rouble a atteint son niveau le plus bas depuis plus d'un mois mardi, après que la Russie a accusé l'Ukraine d'avoir mené des attaques de drones qu'un homme politique a qualifiées d'attaques les plus dangereuses contre la capitale depuis la Seconde Guerre mondiale. Un conseiller présidentiel ukrainien a nié l'implication directe de Kiev.

À 0855 GMT, le rouble était plus fort de 0,4 % contre le dollar à 80,84 et avait gagné 0,9 % pour s'échanger à 86,41 contre l'euro. Il s'est raffermi de 0,7% contre le yuan à 11,35.

Le pétrole brut Brent, référence mondiale pour le principal produit d'exportation de la Russie, était en baisse de 0,9% à 72,90 dollars le baril, prolongeant les pertes après une forte baisse au cours de la session précédente sur les inquiétudes concernant le ralentissement de la demande de la Chine, premier importateur de pétrole.

Le rouble, qui ne dispose plus des devises étrangères fournies par les paiements d'impôts de fin de mois des exportateurs, pourrait baisser en raison de la détérioration de la situation sur les marchés pétroliers, a déclaré Bogdan Zvarich, analyste en chef chez Banki.ru.

Cependant, les ventes de devises par les majors pétrolières Lukoil et Rosneft, qui accumuleront des liquidités pour le paiement des dividendes, devraient soutenir le rouble. Les actions de Rosneft ont augmenté de 1,4 % après que la société ait annoncé des bénéfices plus élevés que prévu pour le premier trimestre.

De nombreuses entreprises ont supprimé les dividendes en 2022, mais une poignée d'entre elles reprennent les versements annuels dès maintenant, ce qui soutient également les marchés boursiers russes. Le producteur de diamants Alrosa a été le dernier en date à recommander de ne pas verser de dividendes. Ses actions ont chuté de 3,1 % mercredi.

Les indices boursiers russes ont atteint leur niveau le plus bas depuis la semaine dernière.

L'indice RTS, libellé en Dollar Index, a baissé de 0,2% à 1045,3 points. L'indice russe MOEX, basé sur le rouble, était en baisse de 0,6 % à 2 682,4 points, bien qu'il ne soit pas loin du plus haut de plus d'un an atteint mardi.

"Malgré les risques accrus, les facteurs facilitant la croissance restent en vigueur pour le moment", a déclaré la banque d'investissement Sinara à propos du marché boursier. (Reportage d'Alexander Marrow ; Rédaction d'Andrew Cawthorne)