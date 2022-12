La hausse des tarifs du gaz accélère l'augmentation des prix hebdomadaires à la consommation en Russie

L'indice des prix à la consommation de la Russie a augmenté de 0,58% au cours de la semaine du 5 décembre, a déclaré le service fédéral des statistiques Rosstat, contre une hausse de 0,19% une semaine plus tôt. Depuis le début de l'année, les prix ont bondi de 11,71 %, contre 8,39 % en 2021.

Le gouvernement a avancé une indexation des prix des services publics au 1er décembre 2022, contre le 1er juillet 2023, mais a promis que la prochaine indexation n'aurait pas lieu avant juillet 2024.

Au cours de la semaine du 5 décembre, Rosstat a indiqué que les tarifs de l'électricité ont augmenté de 8,6 %, ceux de l'eau froide et de l'eau chaude de 7,6 % et 6,9 % respectivement, et ceux du gaz de 6,5 %.

Rosstat a également observé une hausse continue des prix des fruits, des légumes et des voyages en avion.

Il a déclaré que les prix des concombres avaient augmenté de 14,2 % au cours de la semaine dernière, les prix des fruits et légumes ayant augmenté en moyenne de 2,9 %. Le coût d'un billet d'avion en classe économique a augmenté de 5,7 % par rapport à la semaine précédente, après un bond de 11 % la semaine dernière.

La banque centrale russe a terminé son cycle de réduction des taux fin octobre, maintenant son taux directeur à 7,5 %. Les analystes s'attendent largement à ce que le taux directeur soit maintenu inchangé lors de la réunion de fin d'année du conseil d'administration de la banque centrale, le 16 décembre.

La banque centrale vise une inflation de 4 %, qu'elle souhaite atteindre d'ici 2024. Elle a prévu que l'inflation tombe à 5-7% l'année prochaine.

Depuis des années, l'inflation élevée préoccupe les ménages russes, car elle réduit leur pouvoir d'achat et affecte leur niveau de vie. Les taux de pauvreté sont relativement élevés en Russie et les enquêtes montrent que plus de la moitié des ménages n'ont pas d'économies.