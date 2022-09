La ligne électrique de secours de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia est en panne, selon l'AIEA

Les deux parties à la guerre se sont accusées mutuellement de risquer une catastrophe nucléaire en effectuant des tirs d'obus près de la centrale située dans le sud de l'Ukraine, capturée par la Russie mais toujours exploitée par des ingénieurs ukrainiens.

La dernière des quatre lignes électriques régulières de 750 kilovolts (kV) fournissant l'électricité essentielle à la sécurité de la centrale a été déconnectée vendredi. L'Agence internationale de l'énergie atomique a déclaré que le personnel ukrainien de la centrale a dit à ses experts qu'il prévoyait de la réparer, mais que cela prendrait plusieurs jours.

La ligne de secours de 330 kV peut alimenter Zaporizhzhia en électricité à partir d'une centrale au charbon voisine. Cependant, après que la quatrième ligne régulière ait été déconnectée, elle a livré l'électricité de Zaporizhzhia au réseau, a déclaré l'AIEA.

"La centrale de ZNPP continue de recevoir l'électricité dont elle a besoin pour sa sécurité grâce à son seul réacteur en fonctionnement", a déclaré l'Agence internationale de l'énergie atomique dans un communiqué. "L'Ukraine a informé (l')AIEA que cette ligne de secours sera rebranchée une fois l'incendie éteint."

Une fois la ligne de secours remise en marche, le réacteur en fonctionnement sera reconnecté au réseau, a précisé l'AIEA. Zaporizhzhia compte six réacteurs et est la plus grande centrale nucléaire d'Europe.

Lundi, la présence de l'AIEA à la centrale a été réduite de six à deux membres du personnel. L'AIEA prévoit de maintenir la présence actuelle à plus long terme.

Le chef de l'AIEA, Rafael Grossi, publiera un rapport sur l'Ukraine, y compris sur la centrale, mardi et informera ensuite le Conseil de sécurité des Nations unies, a déclaré l'AIEA.