La moitié de la région de Kiev restera sans électricité pendant plusieurs jours - gouverneur

Les frappes de lundi, qui ont replongé certaines parties de l'Ukraine dans une obscurité glaciale, sont les dernières en date d'une série d'attaques qui ont frappé les infrastructures essentielles et privé de chaleur et d'eau de nombreuses personnes.

Kiev, une ville d'environ 3 millions d'habitants, semble avoir échappé à de sérieux dommages. Mais la région de Kiev, qui ne comprend pas la capitale et qui comptait environ 1,8 million d'habitants avant la guerre, a été gravement touchée.

"Dans les prochains jours, environ la moitié de la région sera privée d'électricité", a déclaré Oleksiy Kuleba, le gouverneur de la région, sur l'application de messagerie Telegram, tard dans la journée de lundi.

Moscou nie que son intention soit de blesser les civils mais a déclaré que leurs souffrances ne prendraient fin que si l'Ukraine cédait aux exigences de la Russie.

DTEK, le plus grand fournisseur d'énergie privé d'Ukraine, a dû déconnecter une installation du réseau électrique en raison des dommages causés par les attaques de lundi et a déclaré que l'installation avait été une cible 17 fois au cours des deux derniers mois.

Volodymyr Kudritsky, chef de l'opérateur du réseau électrique national Ukrenergo, a déclaré que la Russie avait délibérément lancé les attaques alors que la température tombait en dessous de zéro.

"Un jour ou deux sont nécessaires pour rétablir une production normale dans le système", a déclaré Kudritsky à la télévision ukrainienne.

Des dommages ont été signalés dans d'autres régions, notamment dans le sud et le sud-est où se déroulent certains des combats les plus violents entre les forces ukrainiennes et russes, ce qui a suscité des mises en garde contre de nouvelles pannes d'urgence.

Toutes les stations de pompage d'eau et les lignes de réserve de la région d'Odesa ont perdu du courant et l'approvisionnement en eau a été coupé, a annoncé la compagnie des eaux sur Telegram.

À Kramatorsk, une ville de la région de Donetsk sous contrôle ukrainien, 370 immeubles d'habitation étaient privés de chauffage en raison de pannes de courant, a déclaré le maire de la ville.