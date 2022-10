La nouvelle stratégie arctique de Biden prévoit une compétition avec la Russie et la Chine

"Nous exercerons la présence du gouvernement américain nécessaire pour protéger le peuple américain et défendre notre territoire souverain", indique une fiche d'information sur la nouvelle stratégie publiée par la Maison Blanche.

La Russie a rouvert des centaines de sites militaires de l'ère soviétique dans la région, a déclaré en août le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, ajoutant que les capacités russes dans cette région constituent un défi stratégique pour l'alliance de 30 nations.

La Chine, qui se décrit comme un État "proche de l'Arctique", a également des ambitions dans la région et a déclaré vouloir construire une "route de la soie polaire". La Chine a l'œil sur les ressources minérales et les nouvelles routes de navigation à mesure que les calottes glaciaires reculent avec la hausse des températures.

La nouvelle stratégie américaine, une mise à jour de sa prédécesseur de 2013, indique que les États-Unis recherchent une région arctique "pacifique, stable, prospère et coopérative." Elle aborde le changement climatique avec plus d'urgence et dirige de nouveaux investissements dans le développement durable afin d'améliorer les moyens de subsistance des résidents de l'Arctique, tout en préservant l'environnement.

La stratégie "tient également compte de la concurrence stratégique croissante dans l'Arctique, exacerbée par la guerre non provoquée de la Russie en Ukraine et les efforts accrus de la République populaire de Chine pour gagner en influence dans la région, et cherche à positionner les États-Unis pour à la fois rivaliser efficacement et gérer les tensions", a déclaré la Maison Blanche.

La Maison Blanche a déclaré que les États-Unis "dissuaderont les menaces contre la patrie américaine et nos alliés en renforçant les capacités nécessaires pour défendre nos intérêts dans l'Arctique, tout en coordonnant les approches partagées de la sécurité avec les alliés et les partenaires et en atténuant les risques d'escalade involontaire". (Cette histoire a été corrigée pour corriger les fautes d'orthographe dans les deux premiers paragraphes)