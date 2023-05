Le journaliste d'investigation Oleksandr Tsakhniv a passé une grande partie de sa vie professionnelle à tenter de mettre au jour la corruption dans l'arrière-pays oriental de l'Ukraine, où il vivait et travaillait.

Il a été tué en mars, à l'âge de 37 ans, en combattant les forces russes près de Bakhmut. Aujourd'hui, son employeur affirme que sa mort pourrait avoir un impact sur la lutte locale contre la corruption - et sur les efforts plus larges de l'Ukraine pour se préparer à un avenir plus étroitement aligné sur l'Europe.

"Je comprends que c'est un devoir civique de défendre son pays, et c'est ainsi qu'ils partent", a déclaré Maria Davydenko, directrice du média en ligne Vchasno, où travaillait M. Tsakhniv, en faisant référence aux activistes et aux autres membres de la société civile. "Mais nous sommes vraiment en train de perdre nos meilleurs éléments.

Un nombre croissant de militants et de responsables locaux, dont on pourrait attendre qu'ils soient le moteur des ambitions de l'Ukraine de construire une démocratie moderne, font partie des milliers d'Ukrainiens de tous horizons tués dans les combats depuis l'invasion totale de la Russie en février 2022.

L'Union européenne a proposé à Kiev le statut de candidat l'année dernière et a fait de l'amélioration de la gouvernance et de la lutte contre la corruption des conditions essentielles pour les négociations d'adhésion.

Roman Ratushnyi, célèbre militant écologiste qui s'était attaqué à des constructions illégales dans une forêt de Kiev, a été l'un des premiers militants à tomber au champ d'honneur. Il a été tué lors de combats près d'Izium, dans l'est du pays, en juin dernier, à l'âge de 24 ans.

Un autre était Mykhailo Alekseyenko, 28 ans, diplômé en sciences politiques de l'université Karazin de Kharkiv. Il a été tué le mois dernier près de Kreminna.

La révolution pro-européenne de Maïdan en 2014, qui a chassé un dirigeant pro-russe, a inspiré de jeunes Ukrainiens comme Alekseyenko, qui, avant la guerre, a aidé à reconstruire des maisons et a participé à des programmes d'éducation des jeunes après avoir obtenu un master en 2017.

"Misha était définitivement un autre type de militant, qui était prêt à agir de différentes manières", a déclaré le professeur Yuliya Bidenko, qui a enseigné les sciences politiques à Alekseyenko. Misha est l'abréviation de son prénom.

Mme Bidenko pense qu'en d'autres circonstances, Misha Alekseyenko aurait pu se lancer dans une carrière politique. Sa mort, ainsi que celle d'autres jeunes idéalistes, pourrait compromettre les efforts déployés par le pays pour renforcer l'autonomie de ses régions, a-t-elle déclaré.

La décentralisation était une réforme clé de l'après-Maidan visant à donner plus de pouvoir aux administrations locales.

La fuite massive de millions de réfugiés après l'invasion russe a également porté un coup à la classe politique potentielle de l'Ukraine, a ajouté Mme Bidenko.

EXTRÊMEMENT NÉCESSAIRE

Dans certains cas, la guerre pourrait également former de futurs dirigeants, notamment au sein des organisations militaires et humanitaires bénévoles qui jouissent aujourd'hui de la confiance de 88 % des Ukrainiens, selon le groupe de réflexion du centre Razumkov à Kiev.

Loin de Kiev, dans des endroits éloignés comme Pokrovsk, à environ une heure de route à l'ouest de la ville assiégée de Bakhmut, des personnes comme Tsakhniv, le journaliste, nous manqueront.

En 2018, il a enquêté sur un appel d'offres prétendument truqué impliquant plus de 10 millions de dollars de la Banque européenne d'investissement pour reconstruire les écoles et les hôpitaux locaux endommagés après l'invasion secrète précédente de la Russie en 2014.

Son rapport a conduit à un examen par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), qui a supprimé les appels d'offres, a déclaré notre collègue Davydenko. Le PNUD a confirmé à Reuters que de nouveaux appels d'offres avaient été organisés et que les contrats avaient été attribués à d'autres constructeurs.

"Des gens comme lui sont extrêmement nécessaires pour nous après la guerre", a déclaré M. Davydenko à propos de M. Tsakhniv.