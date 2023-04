KYIV (Reuters) - L'avenir de l'Ukraine est dans l'Otan, a affirmé jeudi le secrétaire général de l'alliance transatlantique, Jens Stoltenberg, en visite à Kyiv pour la première fois depuis le début de l'invasion russe en février 2022.

"Permettez-moi d'être clair : la place légitime de l'Ukraine est au sein de la famille euro-atlantique. L'Ukraine a toute sa place au sein de l'Otan. Et au fil du temps, notre soutien vous aidera à rendre cela possible", a-t-il dit lors d'une conférence de presse conjointe avec le président ukrainien Volodimir Zelensky.

Jens Stoltenberg s'est engagé à ce que l'Otan poursuive son soutien militaire à l'Ukraine alors que l'alliance a déjà fourni à Kyiv une aide de 65 milliards d'euros et formé des dizaines de milliers de soldats ukrainiens.

"L'Otan est à vos côtés aujourd'hui, demain et aussi longtemps qu'il le faudra", a déclaré le secrétaire général, avant d'inviter Volodimir Zelensky au sommet de l'Otan qui se tiendra à Vilnius, en Lituanie, en juillet.

La candidature d'adhésion de l'Ukraine à l'Otan et les garanties de sécurité pour le pays figureront à l'ordre du jour du sommet, a-t-il ajouté.

Lors de la conférence de presse, Volodimir Zelensky a estimé que le prochain sommet à Vilnius pourrait être "historique".

"Je suis reconnaissant de l'invitation à participer au sommet, mais il est également important que l'Ukraine reçoive l'invitation correspondante", a déclaré le président ukrainien.

"Il n'y a pas d'obstacle objectif à la décision politique d'inviter l'Ukraine au sein de l'alliance et c'est maintenant, alors que la plupart des citoyens des pays de l'Otan et la majorité des Ukrainiens sont favorables à l'adhésion à l'Otan, qu'il convient de prendre les décisions correspondantes."

L'Ukraine a déposé une demande d'adhésion accélérée à l'Otan en septembre dernier, quelques mois après l'offensive russe sur son territoire et l'annexion par Moscou de quatre régions de l'Est du pays.

La Russie a redit jeudi son opposition à ce que l'Ukraine, une ancienne république soviétique, rejoigne l'alliance transatlantique.

"Cela représenterait un danger grave et significatif pour la sécurité de notre pays", a déclaré lors d'une conférence téléphonique le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

(Reportage Gleb Garanich et Reuters TV, rédigé par Tom Balmforth, Sabine Siebold et Benoit Van Overstraeten, version française Bertrand Boucey et Blandine Hénault, édité par Matthieu Protard et Tangi Salaün)