La plupart des régions d'Ukraine subissent des coupures de courant après le barrage de missiles russes

Dans une allocution vidéo diffusée jeudi soir, M. Zelenskiy a déclaré que les commandements aériens du centre, du sud, de l'est et de l'ouest de l'Ukraine ont repoussé 54 missiles et 11 drones russes au cours de l'un des plus grands assauts aériens de la Russie depuis le début de la guerre en février.

Les zones où la perte de puissance a été "particulièrement difficile" comprennent la capitale Kiev, Odesa et Kherson dans le sud et les régions environnantes, ainsi que la région autour de Lviv près de la frontière occidentale avec la Pologne, a déclaré Zelenskiy.

"Mais ce n'est rien comparé à ce qui aurait pu se produire sans nos héroïques troupes anti-aériennes et notre défense aérienne", a-t-il ajouté.

Les sirènes de raid aérien ont retenti dans toute l'Ukraine - pendant cinq heures à Kiev. Des images tournées par Reuters ont montré des secouristes se frayant un chemin dans les décombres fumants de maisons résidentielles de Kiev détruites par une explosion et des traînées de fumée de missiles dans le ciel. Les officiels avaient précédemment déclaré que plus de 120 missiles avaient été tirés lors de l'assaut de jeudi.

Plus de 18 bâtiments résidentiels et 10 installations d'infrastructures critiques ont été détruits lors des dernières attaques, a déclaré le ministère de la défense dans un communiqué.

Les vagues de frappes aériennes russes de ces derniers mois visant les infrastructures énergétiques ont laissé des millions de personnes sans électricité ni chauffage dans des températures souvent glaciales.

BATTLEFIELDS

Les petites forces armées ukrainiennes ont remporté plusieurs victoires sur le champ de bataille contre les troupes russes envahissantes, mais depuis des mois, Zelenskiy demande aux pays occidentaux une aide supplémentaire en matière de défense aérienne. À cette fin, les États-Unis ont annoncé la semaine dernière une aide militaire supplémentaire de près de 2 milliards de dollars, notamment le système de défense aérienne Patriot, qui propose une protection contre les avions, les missiles de croisière et les missiles balistiques.

Moscou a nié à plusieurs reprises viser les civils, mais l'Ukraine affirme que ses bombardements quotidiens détruisent les villes, les villages et les infrastructures électriques, médicales et autres du pays.

La Russie a envahi l'Ukraine le 24 février dans ce que le président Vladimir Poutine appelle une "opération militaire spéciale" contre ce qu'elle perçoit comme des menaces à sa sécurité. L'Ukraine et ses alliés occidentaux ont dénoncé les actions de la Russie comme un accaparement de terres de style impérialiste et ont imposé des sanctions pour tenter de perturber la campagne.

Les combats les plus intenses se déroulent toujours dans les villes de la ligne de front orientale de Bakhmut et Soledar dans la province de Donetsk, l'une des quatre régions que la Russie a prétendu avoir annexées en septembre. Les autres sont Luhansk à l'est, et Kherson et Zaporizhhia au sud.

Les forces russes ne contrôlent pleinement aucune de ces quatre régions, bien que le Kremlin ait déclaré qu'elles progressent dans l'un des principaux objectifs déclarés de "démilitarisation" de l'Ukraine.

La Russie cherche à remporter une victoire sur le champ de bataille dans l'est de l'Ukraine et tente de capturer Bakhmut depuis des mois.

La Russie "n'a pas abandonné l'idée folle de capturer la région de Donetsk", a déclaré M. Zelenskiy jeudi soir.

Les troupes ukrainiennes se sont maintenues à Donetsk, qui, avec Louhansk, constitue le Donbas russophone, un cœur industriel, et dont une partie a été saisie par les séparatistes soutenus par la Russie en 2014. La même année, la Russie a également annexé la péninsule de Crimée à l'Ukraine.