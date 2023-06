La plus haute juridiction de l'Union européenne a invalidé lundi de nouveaux éléments de la vaste réforme judiciaire polonaise pour violation des principes démocratiques de l'Union européenne. Il s'agit de la dernière critique en date du parti au pouvoir, Droit et Justice (PiS), qui doit affronter des élections nationales à l'automne.

La Pologne, le plus grand pays ex-communiste de l'UE, a perdu sa réputation d'exemple de transition démocratique, ainsi que l'accès à des milliards de dollars de fonds européens, dans d'âpres batailles sur l'État de droit avec l'Occident libéral depuis que le PiS est arrivé au pouvoir en 2015.

Lundi, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a déclaré que la publication de déclarations en ligne sur l'appartenance des juges à des associations, des fondations à but non lucratif ou des partis politiques violait leur droit à la vie privée et pouvait être utilisée pour les influencer.

La Cour, dont le siège est à Luxembourg, a cité cet élément parmi plusieurs autres de la réforme judiciaire du PiS qui nuisent à l'indépendance des juges et, par conséquent, à l'État de droit.

"La réforme de la justice polonaise de décembre 2019 enfreint le droit de l'UE", a déclaré la Cour dans un communiqué. "La valeur de l'État de droit fait partie intégrante de l'identité même de l'Union européenne."