La Cour constitutionnelle de Russie a rejeté la tentative des groupes de défense des droits de demander l'abrogation d'une loi interdisant aux citoyens de s'exprimer contre l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Dans une longue décision, la Cour a rejeté la demande d'annulation de l'article 20.3.3 du code des infractions administratives, qui interdit les "actions publiques visant à discréditer l'utilisation des forces armées".

Des militants, dont le groupe de défense juridique OVD-Info et l'organisation de défense des droits de l'homme interdite Memorial, avaient déposé plainte en avril, estimant que cet article violait des articles de la constitution russe, notamment sur la liberté d'expression et la liberté de conscience.

L'un des plaignants était Ilya Yashin, un homme politique de l'opposition qui a été condamné à trois reprises à des amendes pour des déclarations anti-guerre en vertu de l'article 20.3.3, puis à huit ans et demi de prison en décembre dernier pour avoir diffusé de "fausses informations" sur l'armée.

Dans une longue décision sur la plainte de M. Yashin, la Cour constitutionnelle a déclaré que les décisions prises par les organes de l'État pour "défendre les intérêts de la Fédération de Russie et de ses citoyens et soutenir la paix et la sécurité internationales" ne pouvaient pas être remises en cause arbitrairement sur la base d'opinions subjectives.

Cela reviendrait à nier "le caractère juridique de la Fédération de Russie, la suprématie de sa constitution et l'obligation de se conformer à ses prescriptions, ce qui, en vertu de la constitution de la Fédération de Russie, est inadmissible".

Violetta Fitsner, avocate d'OVD-Info, a qualifié cette décision de honteuse.

Une autre des plaignantes, Maria Nemova, a déclaré que la décision confirmait que l'objectif de la loi était de supprimer la dissidence : "Seules les personnes qui soutiennent la guerre peuvent s'exprimer, et celles qui ne sont pas d'accord doivent rester silencieuses.

Selon OVD-Info, les autorités ont engagé plus de 6 500 procédures en vertu de l'article 20.3.3, notamment contre des personnes qui ont organisé des manifestations solitaires contre la guerre, qui ont affiché leurs opinions en ligne ou qui ont porté des symboles anti-guerre sur leurs vêtements.

Les individus sont passibles d'une première amende pouvant aller jusqu'à 50 000 roubles (595 dollars). En cas de récidive, ils peuvent être accusés de "discréditer les forces armées", ce qui est passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à cinq ans, tandis que la diffusion de "fausses informations" sur l'armée est passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 15 ans.