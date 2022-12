La population canadienne d'ours polaires de la baie d'Hudson s'effondre en raison du réchauffement de l'Arctique dû au changement climatique

Chaque automne, les ours qui vivent le long du bord ouest de la baie traversent la ville touristique subarctique de Churchill, au Manitoba, lorsqu'ils retournent sur la glace de mer. Cela a fait de cette population non seulement le groupe le mieux étudié au monde, mais aussi le plus célèbre, l'économie locale liée à l'observation des ours étant évaluée à 7,2 millions de dollars canadiens (5,30 millions de dollars) par an.

Cependant, l'évaluation du gouvernement du Nunavut révèle qu'il ne restera que 618 ours en 2021, soit une baisse d'environ 50 % par rapport aux années 1980.

"D'une certaine manière, c'est totalement choquant", a déclaré John Whiteman, chercheur en chef de l'organisme de conservation sans but lucratif Polar Bears International. "Ce qui donne vraiment à réfléchir, c'est que ce type de déclin est celui qui, à moins que la perte de la glace de mer ne soit stoppée, devrait finir par provoquer ... l'extinction."

Les ours polaires dépendent de la glace de mer pour chasser, se postant au-dessus des trous de respiration des phoques. Mais l'Arctique se réchauffe actuellement environ quatre fois plus vite que le reste du monde. Autour de la baie d'Hudson, la glace de mer saisonnière fond plus tôt au printemps et se forme plus tard à l'automne, obligeant les ours à rester plus longtemps sans nourriture.

Les scientifiques ont averti qu'un lien direct entre le déclin de la population et la perte de glace de mer dans la baie d'Hudson n'était pas encore évident, car quatre des cinq dernières années ont vu des conditions de glace modérément bonnes. Au lieu de cela, ils ont déclaré que les changements causés par le climat dans la population locale de phoques pourraient faire baisser le nombre d'ours.

Et s'il est possible que certains ours se soient déplacés, "le nombre d'ours mâles adultes est resté plus ou moins le même. Ce qui a entraîné le déclin, c'est la réduction du nombre d'ours juvéniles et de femelles adultes", a déclaré Stephen Atkinson, un biologiste indépendant spécialiste de la faune qui a dirigé les recherches pour le compte du gouvernement.

Ce changement démographique ne cadre pas avec l'idée que les ours se déplacent hors de l'ouest de la baie d'Hudson, a-t-il ajouté.

"Le nombre d'oursons produits en 2021 est très faible", a déclaré Andrew Derocher, qui dirige le Polar Bear Science Lab à l'Université de l'Alberta. "Nous sommes face à une population qui vieillit lentement et lorsque vous avez de mauvaises années (de glace), les ours plus âgés sont beaucoup plus vulnérables à une mortalité accrue."

Autre source d'inquiétude pour les scientifiques, le rapport suggère que les déclins se sont accélérés. Entre 2011 et 2016, la population n'a baissé que de 11 %.

Il existe 19 populations d'ours polaires réparties entre la Russie, l'Alaska, la Norvège, le Groenland et le Canada. Mais l'ouest de la baie d'Hudson fait partie des endroits les plus au sud, et les scientifiques prévoient que les ours d'ici seront probablement parmi les premiers à disparaître.

Selon une étude publiée en 2021 dans la revue Nature Climate Change, la plupart des populations d'ours polaires du monde sont sur le point de s'effondrer d'ici 2100 si les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas fortement réduites.

(1 $ = 1,3593 dollar canadien)