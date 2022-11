La première dame d'Ukraine : "Nous sommes en danger" si la solidarité s'estompe.

La crise du coût de la vie, notamment la flambée des factures d'énergie, est en tête de l'agenda politique européen et certains craignent que cela ne détourne lentement l'attention du conflit qui secoue l'Ukraine depuis l'invasion des forces russes en février.

"Je ne veux pas croire que le soutien (à l'Ukraine) s'estompe. Je crois qu'il ne diminuera pas", a déclaré Zelenska dans une interview à Reuters en marge du plus grand événement technologique d'Europe, le Web Summit de Lisbonne.

"Je crois que le bon sens, l'empathie, les émotions humaines et les relations gagneront", a-t-elle ajouté, exhortant les gens à réfléchir au monde dans lequel ils veulent vivre à l'avenir.

"Si c'est faux, nous aurons des problèmes".

Les forces russes ont envahi l'Ukraine le 24 février dans un conflit qui a depuis tué des milliers de personnes, déplacé plus de huit millions de personnes, dévasté des villes et des villages et rouvert des divisions datant de la guerre froide.

La Russie qualifie le conflit d'"opération militaire spéciale" visant à éliminer les dangereux nationalistes et à protéger les russophones dans sa compatriote, ancienne république soviétique. Kiev qualifie l'invasion de Moscou d'accaparement impérialiste non provoqué du territoire.

"Si quelqu'un pense que l'agression peut être justifiée... cette personne est sous l'influence de la propagande", a déclaré Zelenska.

Depuis le début de l'invasion, l'épouse du président ukrainien Volodymyr Zelenskiy s'est servie de son rôle pour aider à maintenir les relations diplomatiques avec les dirigeants mondiaux et sensibiliser au coût humain de la guerre.

Elle a déclaré qu'il n'y avait pas de manuels "qui pouvaient vous apprendre comment être la femme d'un président", en particulier pendant une guerre.

"Je ne peux pas dire que je voulais être le centre d'attention mais chaque voix dans cette guerre de l'information est importante. Si je suis entendue, je profiterai de cette occasion."

Le mois dernier, l'Union européenne a donné son approbation finale à un nouveau lot de sanctions contre la Russie qui sont censées finir par saper les réserves de Moscou et sa détermination à poursuivre la guerre.

Interrogée sur ce qu'il faudra faire pour arrêter la Russie, Mme Zelenska a déclaré que les sanctions "ne peuvent pas être arrêtées et doivent seulement être renforcées".

"Nous aimerions que les pays occidentaux continuent sur cette voie", a-t-elle déclaré. "Plus la pression financière et les sanctions seront exercées sur l'agresseur, moins il aura de possibilités de faire la guerre à l'Ukraine.

"Nous espérons que cela fonctionnera".