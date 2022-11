La présidence de l'UE évoque des sanctions contre le Bélarus

Prague (awp/afp) - Le Premier ministre tchèque, Petr Fiala, dont le pays assume la présidence tournante de l'Union européenne, a déclaré mardi à son retour de Kiev que l'UE pourrait dorénavant sanctionner le Bélarus, allié de la Russie, pour son rôle dans le conflit en Ukraine.

Le Bélarus assure ne pas vouloir s'impliquer directement dans la guerre mais autorise des soldats russes à stationner sur son territoire dont la Russie s'est servie comme base arrière pour l'invasion de l'Ukraine fin février.

"Nous sommes à présent en train d'examiner (...) le rôle du Bélarus et la nécessité potentielle de le cibler", a déclaré à des journalistes Petr Fiala à son retour de Kiev où il s'est rendu lundi avec des ministres pour des entretiens avec leurs homologues.

Le gouvernement tchèque avait annoncé le 7 octobre qu'une réunion commune avec le cabinet ukrainien se tiendrait à Kiev le 31 octobre.

"Certaines sanctions contre le Bélarus sont déjà en place mais nous ne pouvons accepter que le Bélarus soutienne la politique de la Russie ou que la Russie contourne l'impact des sanctions par le biais de pays comme le Bélarus", a ajouté M. Fiala.

L'UE a imposé huit paquets de sanctions visant principalement l'industrie russe et des individus depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février.

La Russie doit être "de plus en plus isolée", a ajouté M. Fiala. "Nous savons que les sanctions fonctionnent, nous pouvons le voir grâce à de nombreuses données, et nous devons continuer sans aucun doute".

"Nous devons réaliser que les attaques contre l'Ukraine sont conduites depuis l'espace aérien du Bélarus et que le Bélarus fournit des armes à la Russie", a insisté pour sa part le ministre tchèque des Affaires étrangères Jan Lipavsky.

Minsk et Moscou ont annoncé en octobre une force militaire commune et l'armée ukrainienne s'est inquiétée de la "menace croissante" d'une nouvelle offensive russe depuis le Bélarus, son voisin au nord. Selon le ministère bélarusse de la Défense, "jusqu'à 9.000 soldats russes" et environ 170 chars seraient déployés au Bélarus.

