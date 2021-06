La propagation non réglementée des crypto-monnaies est préoccupante, selon le régulateur italien

La propagation des crypto-monnaies sans réglementation claire est une source d'inquiétude et pourrait nuire au fonctionnement du marché, a déclaré lundi le chef de l'autorité italienne de régulation des marchés boursiers.

Paolo Savona s'est joint à une foule de dirigeants institutionnels qui ont réclamé plus de réglementation et a déclaré que les crypto-monnaies pourraient faciliter les activités illégales telles que le blanchiment d'argent et même miner la capacité des banques centrales à mener une politique monétaire.

"Sans une surveillance appropriée, il pourrait y avoir une détérioration de la transparence du marché, la base de la légalité et du choix rationnel pour les opérateurs (du marché)", a déclaré le président de la Consob en présentant le rapport annuel de l'organisme de surveillance.

L'Europe et les États-Unis travaillent tous deux à la réglementation des actifs numériques et de leurs fournisseurs, les investisseurs cherchant de nouvelles règles de base.

Parallèlement à l'évolution du cadre réglementaire, certains pays, dont la Chine, la Grande-Bretagne et la Russie, envisagent de lancer leurs propres monnaies numériques de banque centrale.

Savona a déclaré qu'il y avait quelque 4 000 à 5 000 crypto-monnaies en circulation sans aucune forme de réglementation réelle.

"Si l'on ajoute à cela l'expérience récente de la Consob, qui a fermé en Italie des centaines de sites web collectant illégalement de l'épargne, le tableau qui se dessine est inquiétant", a déclaré M. Savona.

Il a averti que les monnaies pourraient servir de bouclier à des activités criminelles telles que l'évasion fiscale, le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et les enlèvements.

"Si cela prend trop de temps au niveau européen pour trouver une solution, (l'Italie) devra prendre ses propres mesures", a-t-il déclaré. (Reportage de Giancarlo Navach ; Rédaction de Stephen Jewkes ; Édition d'Andrew Heavens)