La reprise du tourisme en Nouvelle-Zélande est une rare lueur d'espoir pour l'économie du pays

"Nous avons entendu au bulletin d'information de 9 heures qu'ils ouvraient les croisières et, dès l'après-midi, nous avions réservé deux croisières", raconte Eunice, qui voyage avec son mari sur le Grand Princess autour de la Nouvelle-Zélande.

"Nous n'étions jamais allés en Nouvelle-Zélande, alors nous nous sommes dit que c'était l'occasion".

Le secteur du tourisme international de la Nouvelle-Zélande a disparu du jour au lendemain lorsque le pays a été l'un des premiers à fermer ses frontières au début de l'épidémie de COVID, au début de l'année 2020.

Mais depuis la réouverture complète des frontières en août, les touristes étrangers ont repris le chemin de la Nouvelle-Zélande et sont responsables de l'un des principaux points positifs d'une économie confrontée à des vents contraires alors qu'une possible récession se profile à l'horizon.

Selon les dernières données publiées mardi par Statistics New Zealand, le nombre de visiteurs internationaux en janvier était déjà revenu aux deux tiers de ce qu'il était avant le début de la pandémie.

"Notre portefeuille a été très actif", a déclaré Stephen England-Hall, directeur général de RealNZ, qui gère un certain nombre d'activités touristiques dans l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande, telles que des croisières et des promenades en jet-boat.

Il a déclaré que, bien qu'elle n'ait pas encore retrouvé les niveaux de 2019, la demande au cours de l'été néo-zélandais a été beaucoup plus élevée que ce qui avait été prévu, les voyageurs indépendants en particulier alimentant la reprise.

Il a ajouté que les arrivées dans certains aéroports étaient en fait plus nombreuses qu'en 2019, mais que ces bons chiffres étaient contrebalancés par une diminution du nombre de touristes se rendant en voiture, en camping-car ou en bus.

Avant la pandémie, le tourisme était la principale source de devises étrangères de la Nouvelle-Zélande et représentait environ 5,5 % du produit intérieur brut (PIB).

La relance du secteur devrait avoir soutenu la croissance au cours du trimestre qui s'est achevé en décembre. Les données sont publiées jeudi et devraient montrer une contraction de 0,2 % au quatrième trimestre.

UN TOURISME SOLIDE

Certaines industries liées au tourisme ont même enregistré de meilleurs résultats qu'avant la pandémie.

La restauration et l'hébergement sont en hausse de 10,3 % par rapport aux niveaux d'avant la pandémie, selon une analyse des données du PIB de Statistics NZ pour le trimestre de septembre 2022 par le cabinet de conseil économique Infometrics, basé à Wellington.

Les touristes doivent dépenser plus car l'inflation en Nouvelle-Zélande est proche de son plus haut niveau depuis trois décennies, mais Brad Olsen, économiste principal chez Infometrics, a déclaré qu'il était difficile de comprendre pourquoi le chiffre était si élevé.

"La solidité de l'activité touristique devrait compenser en partie, mais pas totalement, la faiblesse de l'activité dans les secteurs de la construction, de la vente au détail et de l'industrie manufacturière", a déclaré M. Olsen.

Si les arrivées de touristes en provenance de pays comme l'Australie et les États-Unis reviennent à des niveaux normaux, les chiffres pour plusieurs marchés, dont la Chine, restent bien en deçà des chiffres d'avant la pandémie.

En janvier, la Chine a autorisé les voyages en groupe dans 20 pays en se débarrassant de sa stricte politique COVID, la Nouvelle-Zélande figurant sur cette liste avec la Thaïlande et la Russie.

Les premiers groupes chinois sont arrivés en février.

"La reprise varie d'un marché à l'autre en fonction de la connectivité des compagnies aériennes et de la levée tardive des restrictions COVID l'année dernière par rapport à d'autres pays qui ont levé les restrictions de voyage plus tôt", a déclaré Lynda Keene, directrice générale du Tourism Export Council New Zealand (Conseil d'exportation du tourisme de Nouvelle-Zélande).

L'augmentation du nombre de visiteurs chinois devrait commencer à se manifester dans les données de février et mars, a-t-elle ajouté.

"Il est encourageant de voir que nous suivons une direction ascendante", a-t-elle déclaré.