La révision de la conscription électronique en Russie met en évidence la pénurie de main-d'uvre militaire

Mercredi, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que cette loi "extrêmement importante" visait à résoudre ce qu'il a appelé "un désordre" dans les centres de conscription de la Russie, qui avait été révélé par une mobilisation partielle en septembre, lorsque le gouvernement a été contraint de rétracter un certain nombre de documents de conscription délivrés de manière erronée.

À certains égards, les nouvelles lois sont plus sévères que le décret de septembre sur la mobilisation partielle, dont l'application était inégale et variait d'une région à l'autre.

Alors qu'en septembre, les conscrits, dont les documents d'appel n'étaient considérés comme valables que lorsqu'ils leur étaient présentés physiquement, pouvaient échapper à l'appel simplement en évitant d'aller chercher leur convocation, la nouvelle loi rendra cette démarche pratiquement impossible.

Les avis de convocation ont été rendus difficiles à manquer par la signification des documents sur la plateforme Gosuslugi ("services de l'État"), quasi omniprésente en Russie, que les Russes utilisent pour un large éventail de tâches quotidiennes, de l'inscription de leurs enfants à l'école à la demande de rendez-vous chez le médecin, en passant par le paiement de leurs impôts.

En outre, la loi prévoit que tout appelé ignorant toujours sa convocation en ligne après une période de sept jours sera légalement déclaré fugitif, interdit de quitter la Russie et verra ses avoirs gelés.

Un appelé potentiel, Artyom, 23 ans, a déclaré à Reuters qu'il envisageait de supprimer son compte Gosuslugi et qu'il avait engagé un avocat pour faire appel de son statut d'appelé. "Je pense que ce sera plus difficile que d'habitude. Il sera beaucoup plus difficile d'y échapper", a déclaré Artyom, qui a demandé que son nom de famille ne soit pas divulgué.

Malgré cela, Artyom a déclaré qu'il n'avait pas encore décidé s'il allait quitter la Russie. "Dieu seul sait ce que je ferais à l'étranger", a-t-il déclaré. "De plus, ma grand-mère est ici et je dois l'aider à s'occuper des jardins familiaux.

La nouvelle loi s'inscrit dans le cadre d'une nouvelle campagne visant à accroître les effectifs de l'armée russe en Ukraine, où, selon les analystes, une offensive hivernale très attendue semble s'être évanouie sans que Moscou n'ait obtenu de gains significatifs.

Le 30 mars, le British Defence Intelligence a déclaré que la Russie prévoyait de recruter 400 000 soldats professionnels supplémentaires, faisant écho aux rapports des médias russes.

DES EFFECTIFS ÉPUISÉS PAR LES PERTES SUR LE CHAMP DE BATAILLE

Des analystes occidentaux ont suggéré que la campagne de recrutement était motivée par les lourdes pertes en personnel subies au cours d'une bataille épuisante de plusieurs mois pour la ville de Bakhmut, dans l'est de l'Ukraine, ainsi que par l'échec d'une coûteuse attaque contre la ville de Vuhledar, qui a fortement épuisé les forces russes dans la région du Donbas avant une contre-offensive ukrainienne largement anticipée.

Mike Kofman, expert de l'armée russe au sein du groupe de réflexion américain CNA, a déclaré que seule une petite partie des troupes russes en Ukraine était capable de mener des opérations offensives.

Depuis quelques semaines, les autorités russes font publiquement pression pour recruter davantage de soldats sous contrat. Sur la page d'accueil de la plateforme en ligne Gosuslugi, où les appels d'offres vont être lancés, un gros bouton au centre de l'écran invite les utilisateurs à s'enrôler en tant que soldats contractuels professionnels.

Parallèlement, une campagne de recrutement physique est menée dans toute la Russie.

À Moscou, Reuters a vu des affiches promouvant le service militaire dans les magasins, les restaurants et les gares routières.

Ailleurs dans la capitale russe, des tracts ont été distribués par des recruteurs militaires. Ils proposaient aux soldats déployés sur le front en Ukraine des salaires mensuels compris entre 210 000 roubles (2 581,44 dollars) et 340 000 roubles (2 581 à 4 179 dollars), soit plusieurs fois le salaire mensuel moyen des Russes, qui est d'environ 64 000 roubles.

Par ailleurs, l'armée de mercenaires du groupe Wagner, qui a mené la plupart des combats autour de Bakhmut, mène sa propre campagne de recrutement par le biais de panneaux d'affichage et de centres de recrutement mobiles proposant des contrats de six mois avec cette société militaire privée autrefois secrète.

Cependant, malgré l'accélération du recrutement et les nouvelles lois, la panique généralisée parmi les hommes en âge de servir dans l'armée n'a pas eu lieu, contrairement à l'annonce d'une mobilisation partielle en septembre.

Contrairement à l'exode rapide des Russes opposés à la guerre en septembre, il n'y a pas eu de ruée immédiate vers les frontières mercredi.

Les billets d'avion vers des pays d'émigration populaires comme l'Arménie et le Kazakhstan étaient disponibles à des prix normaux, et aucune file d'attente n'a été signalée à la frontière terrestre avec la Géorgie, où des dizaines de milliers de personnes ont franchi la frontière à l'automne.

Toutefois, les militants contre la conscription ont déclaré qu'ils avaient constaté un regain d'intérêt depuis l'adoption des nouvelles lois.

Grigory Sverdlin, directeur de Go by the Forest, un groupe qui propose des conseils pour éviter d'être enrôlé, a déclaré à Reuters que l'organisation avait reçu entre cinq et sept fois plus de demandes que d'habitude dans la journée qui a suivi l'approbation des nouvelles lois par la Douma d'État (parlement). Il a ajouté que de nombreux demandeurs d'aide voulaient savoir s'ils devaient supprimer leur compte Gosuslugi.

M. Sverdlin a déclaré qu'il s'attendait à ce que la nouvelle campagne de recrutement finisse par provoquer une nouvelle vague de Russes fuyant le pays, même si bon nombre des personnes les plus désireuses et les plus aptes à partir l'avaient déjà fait.

"Si nous parlons d'une deuxième vague d'émigration, je suis sûr qu'elle se produira", a-t-il déclaré. "Je pense que d'ici une semaine ou deux, nous verrons probablement de nouveau des files d'attente au poste frontière géorgien de Verkhny Lars, aux points de contrôle frontaliers avec le Kazakhstan et à d'autres destinations populaires.

(1 $ = 81,3500 roubles)