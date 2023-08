Le gestionnaire d'actifs suisse DuLac Capital a déclaré mercredi qu'une personne citée dans la dernière série de sanctions britanniques contre la Russie avait démissionné de son poste de responsable de son bureau russe il y a plusieurs mois.

Dans des commentaires envoyés par courriel, DuLac a également déclaré que son bureau de Moscou n'avait jamais effectué de transactions financières en Russie.

Le gouvernement britannique a imposé mardi des sanctions à 25 autres personnes et entreprises qui, selon lui, aident la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine. La liste inclut Anselm Oskar Schmucki, citant son implication dans "l'obtention d'un avantage de la part du gouvernement de la Russie ou son soutien à celui-ci en exerçant des activités dans un secteur d'importance stratégique, à savoir le secteur des services financiers russes".

"M. Schmucki est l'ancien chef de notre bureau de représentation en Russie. Il a démissionné de ce rôle et nous avons mis fin à notre relation avec lui", a déclaré Andreas Peterlik, un partenaire de DuLac Capital, ajoutant que la démission de M. Schmucki se situait vers la fin de l'année 2022 ou le début de l'année 2023.

M. Peterlik a précisé que DuLac Capital n'opérait qu'en Suisse et que son bureau de représentation russe avait été établi uniquement à des fins de liaison générale.

"DuLac Capital Ltd n'a donc jamais été impliqué dans les transactions présumées mentionnées dans la déclaration de l'OFSI (Office of Financial Sanctions Implementation)", a-t-il ajouté.

M. Schmucki, que Reuters n'a pas pu joindre pour un commentaire, a également été sanctionné par les États-Unis en mai.