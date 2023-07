À la fin du mois dernier, dans un sous-sol du centre de Kiev, à l'abri des regards indiscrets, des centaines d'ingénieurs et d'innovateurs ont rencontré de hauts responsables militaires pour réfléchir aux moyens de mieux neutraliser les drones-suicides russes bon marché qui continuent de dévaster les villes ukrainiennes.

Il s'agissait d'un rare aperçu de la course aux armements technologiques entre l'Ukraine et la Russie, qui s'appuie sur l'innovation du secteur privé financée par le capital-risque de l'État et qui produit des milliers de drones de combat dans le cadre d'une industrie de guerre en plein essor.

"La guerre d'aujourd'hui est technologique, avec des changements dans la technologie et sur le champ de bataille qui se produisent tous les jours", a déclaré Mykhailo Fedorov, vice-premier ministre ukrainien et ministre des transformations numériques, en marge de la réunion.

Reuters était le seul média invité à l'événement, où de hauts responsables de l'armée et des ministres se sont mêlés à des ingénieurs et à des passionnés excentriques. Un homme est arrivé en short et casquette de baseball, un gros drone sous le bras.

Les organisateurs ont distribué des prix d'une valeur de 3 millions de dollars à trois équipes d'experts considérées comme ayant présenté les meilleurs drones ou technologies de guerre électronique face aux "Shahed" russes, des drones d'origine iranienne qui se dirigent en essaim vers leurs cibles et explosent à l'impact.

En mai, la Russie a attaqué l'Ukraine avec un total mensuel record de plus de 300 drones, selon les données officielles, ce qui constitue un défi pour les planificateurs soucieux de protéger les approvisionnements en énergie cet hiver. L'hiver dernier, la Russie a tenté de paralyser le réseau électrique par des frappes aériennes.

"Nous voulons nous préparer pour l'hiver prochain à répondre à ces défis", a déclaré le vice-premier ministre Oleksandr Kubrakov.

Les drones iraniens volent si bas qu'ils peuvent éviter d'être détectés par les défenses aériennes, tandis que leurs systèmes de navigation sont suffisamment robustes pour qu'il soit difficile de les abattre à l'aide d'armes de guerre électronique anti-drones qui perturbent les fréquences radio.

L'Occident a fourni des systèmes de défense aérienne sophistiqués pour contrer les attaques de missiles, mais abattre des essaims de drones coûtant 50 000 dollars l'unité avec des missiles d'une valeur d'un million de dollars n'est pas l'idéal, selon les responsables.

"Ce n'est pas rentable, nous devons donc constamment réduire le coût des outils que nous utilisons pour détruire les Shaheds", a déclaré M. Fedorov.

"Nous parlons de la détection (des drones) par des moyens acoustiques et autres, ainsi que de la destruction proprement dite.

Les organisateurs de l'événement ont demandé à Reuters de ne pas divulguer les noms des participants pour des raisons de sécurité.

L'un d'entre eux, Oleksandr, a déclaré que son équipe présentait un "quadrocoptère" doté d'ailes en plus d'être propulsé par une hélice. Selon lui, il pourrait voler beaucoup plus vite et plus longtemps que les autres drones.

"Ce sera un drone qui décollera verticalement pour intercepter ou rattraper des drones, les abattre ou les brouiller", a-t-il déclaré.

Un autre participant, Yuriy, ingénieur et directeur adjoint d'une entreprise ukrainienne, a déclaré que son équipe avait présenté des projets de nouveaux systèmes de guerre électronique anti-drones qui seraient plus efficaces contre les Shaheds.

LA GUERRE DES DRONES

Les drones ont été largement utilisés dans les guerres au Yémen, en Syrie et au Nagorny-Karabakh, mais jamais autant qu'en Ukraine, selon les responsables.

"Il s'agit vraiment d'une guerre de drones sans précédent", a déclaré M. Fedorov, ajoutant que l'innovation technologique militaire ukrainienne avait connu un essor considérable depuis l'invasion russe.

L'année dernière, l'Ukraine a lancé un projet de crowdfunding visant à créer une "armée de drones", qui s'est transformé en un programme d'État couvrant tous les domaines, de la production de véhicules aériens sans équipage à la formation de pilotes de drones.

"Quelques mois après le début de l'invasion à grande échelle, tout le monde s'est rendu compte que le moyen le plus efficace de mener des opérations de reconnaissance et de vaincre l'ennemi était d'utiliser des véhicules aériens sans équipage", a déclaré le général de brigade Yurii Shchyhol.

M. Shchyhol, qui supervise les achats pour le programme d'État, a déclaré que ce dernier avait acheté 15 000 drones jusqu'à présent, d'autres étant fournis par le ministère de la défense et d'autres encore par l'aide étrangère et les volontaires.

Le nombre total de drones utilisés par l'Ukraine sur le champ de bataille n'est pas connu.

"Notre objectif cette année est d'acheter plus de 200 000 drones de frappe et de reconnaissance de grande taille... Nous achèterons autant de drones que ceux disponibles sur le marché", a déclaré M. Shchyhol.

M. Fedorov a déclaré que la production de drones avait lieu dans toute l'Ukraine malgré la menace de frappes aériennes russes, ajoutant que les fabricants avaient reçu l'ordre de répartir le travail sur différents sites et d'utiliser des abris anti-bombes pour certaines parties du processus de production.

"Nous constatons qu'aujourd'hui cette approche fonctionne, que tous les producteurs continuent à travailler et que les missiles ne frappent pas la production. Les frappes se produisent, mais pas à une telle échelle", a-t-il déclaré.

Plus de 80 % des drones achetés sont de fabrication ukrainienne et assemblés en Ukraine, a ajouté M. Fedorov.

Anatoliy Khrapchynskyi, qui travaille pour une entreprise développant des technologies de guerre électronique, a comparé l'approche ukrainienne de l'innovation technologique à celle de la Russie.

Alors que l'approche russe est descendante et dominée par les organisations étatiques, l'approche ukrainienne est pilotée par le secteur privé et implique de nombreuses petites entreprises.

"Lorsque nous avons lancé ce projet l'année dernière, sept entreprises pouvaient vendre des drones à l'État. Aujourd'hui, elles sont 40 et elles seront 50 d'ici la fin de l'année", a déclaré M. Fedorov.

Il a ajouté que le capital-risque de l'État contribuait à l'expansion de la production nationale et que l'Ukraine avait un avantage sur la Russie parce qu'elle pouvait partager la technologie avec des partenaires étrangers et n'avait pas à se soucier des sanctions.

"Grâce aux fonds, les entreprises commencent à localiser leur production. Aujourd'hui, nous achetons des pièces dans le monde entier, y compris en Chine. Mais la localisation se fait progressivement", a déclaré M. Fedorov.