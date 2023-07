La télévision publique russe a lancé mercredi une attaque féroce contre Evgueni Prigojine, le chef mercenaire en exil d'une mutinerie armée avortée le mois dernier, et a déclaré que l'enquête sur ce qui s'était passé se poursuivait vigoureusement.

Prigozhin, fondateur du groupe de mercenaires Wagner, a pris le contrôle de la ville de Rostov-sur-le-Don, dans le sud de la Russie, le 24 juin, s'est emparé du centre de commandement où la Russie coordonne sa guerre en Ukraine et a envoyé une colonne de combattants en direction de Moscou avant de se retirer après avoir conclu un accord avec le Kremlin.

Cette mutinerie a constitué la plus grande menace pour le président Vladimir Poutine depuis l'arrivée au pouvoir du dirigeant russe il y a plus de vingt ans et a contraint le Kremlin à se livrer à un exercice de limitation des dégâts en insistant sur la loyauté des forces armées et l'unité de la société face à la trahison.

En vertu de l'accord qui a mis fin à la mutinerie, Prigozhin, dont l'objectif était de renverser le ministre de la défense et le chef de l'état-major général pour ce qu'il considérait comme leur incompétence dans la conduite de la guerre, était censé s'installer au Belarus, pays voisin. En échange, les poursuites pénales à son encontre devaient être abandonnées.

Mais dans une émission intitulée "60 minutes" et diffusée mercredi soir sur la chaîne de télévision publique Rossiya-1, on a montré ce qui était présenté comme des images exclusives tournées lors de descentes des forces de l'ordre dans le bureau de Prigozhin à Saint-Pétersbourg et dans l'une de ses propriétés dans cette ville.

L'animateur de l'émission, le législateur Evgeny Popov, a qualifié Prigozhin de "traître" et les images ont été présentées par un invité spécial - le journaliste Eduard Petrov - comme la preuve du passé criminel de Prigozhin et de son hypocrisie lorsqu'il dénonce la corruption dans les forces armées.

Les images montrent des boîtes remplies de roubles en grosses coupures dans son bureau et des liasses de dollars dans sa luxueuse résidence, ainsi que ce qui est appelé son hélicoptère personnel, une cache d'armes, une collection de perruques, une salle de soins médicaux entièrement équipée et une collection de marteaux de forge souvenirs, l'outil que Wagner aurait utilisé pour matraquer à mort les traîtres dans des vidéos qui ont fait surface en ligne.

"Personne n'avait l'intention de clore cette affaire. L'enquête se poursuit", a déclaré M. Petrov, qui a précisé que les enquêteurs avaient conclu qu'une vidéo utilisée par M. Prigozhin comme prétexte pour déclencher la mutinerie et montrant une prétendue attaque russe sur un camp de mercenaires était un faux.

Des images d'agents armés des forces de l'ordre russes entrant dans le bureau de Prigozhin ont été diffusées.

"Je considère que la création de l'image d'Evgeniy Prigozhin en tant que héros du peuple a été réalisée par les médias alimentés par Evgeniy Prigozhin", a déclaré M. Petrov, faisant référence aux médias financés par M. Prigozhin. "Après l'échec, ils ont rapidement fermé et se sont enfuis.

Il a ajouté que de l'argent liquide d'une valeur de 600 millions de roubles (6,58 millions de dollars) avait été trouvé dans les propriétés de M. Prigozhin.

M. Prigozhin a déclaré que Wagner ne traitait qu'avec de l'argent liquide, qu'il utilisait pour payer ses dépenses. M. Poutine a déclaré que l'État finançait Wagner.

L'émission a montré ce qu'elle a déclaré être des passeports multiples que Prigozhin avait utilisés et qui portaient des noms différents.

"Une personne normale ne peut pas avoir autant de passeports", a déclaré M. Petrov. "Pourquoi cette personne avait-elle des pouvoirs aussi étranges que ceux d'un chef sérieux d'une sorte de groupe criminel ?

"Nous devons faire toute la lumière sur qui était du côté de qui (dans la mutinerie). Nous devons les punir et les poursuivre en justice".

(1 $ = 91,2455 roubles)