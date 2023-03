La tentative de la Russie de "militariser l'énergie" à l'ordre du jour de la réunion de l'OTAN à Blinken

Une réunion du Conseil de l'énergie États-Unis-UE se concentrera sur les initiatives conjointes visant à "contrecarrer les tentatives de la Russie de militariser l'énergie (...) (et) à renforcer l'approvisionnement en énergie pour les hivers à venir", a déclaré à la presse Dereck Hogan, principal sous-secrétaire adjoint du département d'État pour les affaires européennes et eurasiennes.

Lundi, la Commission européenne a proposé aux États membres de l'UE de prolonger d'un an une mesure d'urgence visant à réduire la demande de gaz pour les douze prochains mois, afin de préparer l'Europe à passer l'hiver prochain avec le peu de gaz russe dont elle dispose.

La Russie a interrompu la plupart des livraisons de gaz à l'Europe dans les mois qui ont suivi l'invasion de l'Ukraine en février 2022, ce qui a eu pour effet de réduire l'offre et de faire grimper les prix à un niveau record.

Les discussions entre les ministres des affaires étrangères de l'alliance de l'OTAN seront "fortement axées sur l'Ukraine", mais porteront également sur la lutte contre la Chine dans la région indo-pacifique, a déclaré M. Hogan.

L'OTAN a envoyé de grandes quantités d'armes et d'autres formes d'aide à l'Ukraine depuis l'invasion russe, ce qui a également suscité des initiatives en faveur de l'élargissement de l'alliance.

"Nous devons nous assurer que l'Ukraine dispose de ce dont elle a besoin pour organiser une contre-offensive réussie et, bien sûr, pour conserver ce qu'elle a gagné", a déclaré M. Hogan.

Le haut diplomate américain rencontrera le haut représentant et vice-président de l'Union européenne, Josep Borrell, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, et le ministre ukrainien des affaires étrangères, Dymtro Kuleba, en Belgique mardi et mercredi, a indiqué le département d'État.